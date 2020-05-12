- 11:00 «Нет состава преступления»: НАБУ закрыло дело против Гримчака
- 10:58 Карантин на пользу: Ирина Билык восхитила сменой имиджа
- 10:57 «Ориентируемся на Польшу»: Ляшко объяснил, когда Украина откроет границы
- 10:41 Распространяли фейки и призывали к свержению власти: СБУ задержала группу хакеров-сепаратистов
- 10:38 В сеть слили базу персональных данных украинских водителей: что важно знать
- 10:36 На Львовщине парень умер от аппендицита: врачи пять дней уверяли, что он "просто переел"
- 10:32 Через восемь лет после свадьбы у наследника монарха Люксембурга родился первенец
- 10:12 Степанов рассказал, в каких случаях придется платить за тестирование на Covid-19
- 10:09 Королева Елизавета II может никогда больше не появиться на публике
- 10:01 Колоссальные убытки: в Украине оценили потенциальный ущерб экономике из-за пандемии коронавируса
- 09:59 «Было реально больно»: популярный российский певец заразился коронавирусом
- 09:54 Под домом Зеленского устроили протест: первые детали и видео с места событий
Карантин на пользу: Ирина Билык восхитила сменой имиджа (фото)
Популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно рассказала, сколько заплатила суррогатной матери, восхитила поклонников сменой имиджа.
«Карантин на всех повлиял по-разному… А какие перемены произошли у вас в период карантина?» — написала певица, добавив фото, на котором позирует с короткими волосами и в темном костюме.
Поклонники Билык восхитились. Они отметили, что она похудела и помолодела. По словам комментаторов, певица мотивирует их заниматься собой.
«Вам очень идёт такой стиль, подчеркивает вашу фигуру, а вы все время ее прячете под мешковатой одеждой. Очень хороша», «Вауу… Какой образ шикарный», «Очень нежно. Помолодела», «Как вам идёт такой стиль!!! Супер!!!», «На Вас, Ирина, карантин, по-моему, очень повлиял. Выглядите просто супер», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее Ирина Билык рассказала о возрасте и пятерых мужьях.29
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..