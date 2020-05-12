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Шоу-бизнес

Карантин на пользу: Ирина Билык восхитила сменой имиджа (фото)

10:58 12 мая 2020
Ирина Билык
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно рассказала, сколько заплатила суррогатной матери, восхитила поклонников сменой имиджа.

«Карантин на всех повлиял по-разному… А какие перемены произошли у вас в период карантина?» — написала певица, добавив фото, на котором позирует с короткими волосами и в темном костюме.

Ирина Билык

Поклонники Билык восхитились. Они отметили, что она похудела и помолодела. По словам комментаторов, певица мотивирует их заниматься собой.

«Вам очень идёт такой стиль, подчеркивает вашу фигуру, а вы все время ее прячете под мешковатой одеждой. Очень хороша», «Вауу… Какой образ шикарный», «Очень нежно. Помолодела», «Как вам идёт такой стиль!!! Супер!!!», «На Вас, Ирина, карантин, по-моему, очень повлиял. Выглядите просто супер», — пишут комментаторы.

Ирина Билык

Ирина Билык

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала о возрасте и пятерых мужьях.

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