Ирина Билык призналась, сколько заплатила суррогатной матери

Шоу-бизнес

Популярная певица Ирина Билык, отметившая недавно 50-летний юбилей, раскрыла подробности появления на свет младшего сына Табриза. Народная артистка не скрывает, что желанного ребенка им с мужем Асланом Ахмадовым подарила суррогатная мать.

Ранее Ирина рассказывала «ФАКТАМ», что сама готовилась стать матерью, но врачи посоветовали обратиться к суррогатной матери. Последствия беременности и родов могли негативно сказаться на здоровье певицы.

Услуги суррогатной матери обошлись Билык недешево. Говорит, что было несколько попыток, оплодотворенная яйцеклетка погибала.

«Получается, что клеточка, которую подсаживают, есть, движется, но потом почему-то погибает, и никто не знает причину. Я думаю, что это космос, который не принимает эту клеточку, и нужно еще несколько раз повторить эту процедуру, чтобы родился именно тот человек, которого ждут космос и Бог», — сказала Ирина Билык в авторской программе главреда издания «ГОРДОН» Алеси Бацман.

Артистка призналась, что суррогатное материнство — дорогое удовольствие. Но ради рождения малыша она готова была отказаться от многого.

«Те деньги, которые когда-то собрала, я потратила на то, чтобы выполнить все процедуры, купить все лекарства, делать уколы, которые мне говорили. И вот у меня появился сын. Это просто нереальный космос», — сказала Билык в интервью Олесе Бацман.

Певица добавила, что в Украине услуги суррогатной матери могут обойтись примерно 30 тысяч долларов. Это, если с первой подсадки все сложится хорошо.

«А если их несколько, как было у меня, то это намного больше. Намного больше! Скажу откровенно: мне настолько хотелось иметь ребенка, что я даже готова была продать квартиру», — сказала Билык.

Напомним, Ирина Билык впервые официально вышла замуж за российского стилистка и фотографа Аслана Ахмадова. Пара воспитывает четырехлетнего сына Табриза.

Фото Instagram.com/bilyk_iryna

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