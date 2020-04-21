27.01 / 27.38 29.01 / 29.68
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ирина Билык призналась, сколько заплатила суррогатной матери

10:21 21 апреля 2020 633
Ирина Билык
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Ирина Билык, отметившая недавно 50-летний юбилей, раскрыла подробности появления на свет младшего сына Табриза. Народная артистка не скрывает, что желанного ребенка им с мужем Асланом Ахмадовым подарила суррогатная мать.

Ранее Ирина рассказывала «ФАКТАМ», что сама готовилась стать матерью, но врачи посоветовали обратиться к суррогатной матери. Последствия беременности и родов могли негативно сказаться на здоровье певицы.

Услуги суррогатной матери обошлись Билык недешево. Говорит, что было несколько попыток, оплодотворенная яйцеклетка погибала.

«Получается, что клеточка, которую подсаживают, есть, движется, но потом почему-то погибает, и никто не знает причину. Я думаю, что это космос, который не принимает эту клеточку, и нужно еще несколько раз повторить эту процедуру, чтобы родился именно тот человек, которого ждут космос и Бог», — сказала Ирина Билык в авторской программе главреда издания «ГОРДОН» Алеси Бацман.

Артистка призналась, что суррогатное материнство — дорогое удовольствие. Но ради рождения малыша она готова была отказаться от многого.

«Те деньги, которые когда-то собрала, я потратила на то, чтобы выполнить все процедуры, купить все лекарства, делать уколы, которые мне говорили. И вот у меня появился сын. Это просто нереальный космос», — сказала Билык в интервью Олесе Бацман.

Певица добавила, что в Украине услуги суррогатной матери могут обойтись примерно 30 тысяч долларов. Это, если с первой подсадки все сложится хорошо.

«А если их несколько, как было у меня, то это намного больше. Намного больше! Скажу откровенно: мне настолько хотелось иметь ребенка, что я даже готова была продать квартиру», — сказала Билык.

Напомним, Ирина Билык впервые официально вышла замуж за российского стилистка и фотографа Аслана Ахмадова. Пара воспитывает четырехлетнего сына Табриза.

Фото Instagram.com/bilyk_iryna

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Надежда Бабкина

«Все страшное позади»: молодой муж Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Ирина Билык

Ирина Билык призналась, сколько заплатила суррогатной матери

Аппарат ИВЛ

Аппараты ИВЛ убивают больных с коронавирусом: что на самом деле говорится в статье Associated Press

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер