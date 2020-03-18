50-летняя Ирина Билык рассказала о возрасте и пятерых мужьях

Шоу-бизнес

Популярная певица Ирина Билык, рассказавшая ранее, почему сама не решилась рожать ребенка, в апреле отметит 50-летний юбилей. Народная артистка не скрывает свой возраст. Наоборот, своим примером хочет показать, что красивой и счастливой можно быть не зависимо от прожитых лет. Об отношении к возрасту, любви, детях и пятерых мужьях Ирина рассказала в откровенном интервью журналу Viva! Вместе с 4-летним сыном Табризом она украсила обложку глянца.

«Горжусь тем, что мне будет 50 лет. При этом выгляжу я и чувствую себя замечательно! Хочу, чтобы многие украинские женщины, увидев афишу или посетив мой концерт, поняли, что после этой даты в жизни начинается новый этап. И после 50 мы можем быть только лучше!», — сказала Ирина Билык.

Певица говорит, на ее ощущение и восприятие жизни очень сильно повлияло рождение младшего сына.

«Как только я решила, что у меня будет маленький сын, почувствовала себя красивой. Признаюсь честно, прежде я никогда не чувствовала себя красивой. Ведь раньше я подавляла себя, нагнетая ситуацию, ругала себя, что говорю и делаю все не так… Сейчас я стала такой, какая есть на самом деле. И когда ты излучаешь красоту изнутри, люди начинают ее замечать», — поделилась Ирина.

Звезда всегда пользовалась популярностью у мужчин, и она боготворила своих избранников. Дома Ирина была доброй, нежной и заботливой, готовила котлеты и борщи, во всем угождала и не боялась разрывать отношения. У Билык было пять мужей.

«Думаю, каждый новый человек, появляясь в моей жизни, был лучше предыдущего. А если вкратце, то это были мои любимые мужчины. Талантливые. Добрые. Щедрые. Красивые. Молодые. Заботливые. Но у них был один-единственный минус — в каждом из них чего-то не хватало… для моего счастья», — призналась Ирина.

На самом деле первым законным мужем, с которым певица официально оформила отношения и поставила штамп в паспорте стал российский стилист Аслан Ахмадов. Супруги воспитывают 4-летнего сына Табриза, которого родила суррогатная мать. Аслан живет на две страны — работает в России, при возможности прилетает к жене и ребенку.

Ранее третий муж Билык Дмитрий Дикусар рассказал, как болезненно переживал разрыв с певицей.

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