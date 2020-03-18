27.24 / 28.61 29.65 / 31.30
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

50-летняя Ирина Билык рассказала о возрасте и пятерых мужьях

10:03 18 марта 2020 330
Ирина Билык
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Ирина Билык, рассказавшая ранее, почему сама не решилась рожать ребенка, в апреле отметит 50-летний юбилей. Народная артистка не скрывает свой возраст. Наоборот, своим примером хочет показать, что красивой и счастливой можно быть не зависимо от прожитых лет. Об отношении к возрасту, любви, детях и пятерых мужьях Ирина рассказала в откровенном интервью журналу Viva! Вместе с 4-летним сыном Табризом она украсила обложку глянца.

«Горжусь тем, что мне будет 50 лет. При этом выгляжу я и чувствую себя замечательно! Хочу, чтобы многие украинские женщины, увидев афишу или посетив мой концерт, поняли, что после этой даты в жизни начинается новый этап. И после 50 мы можем быть только лучше!», — сказала Ирина Билык.

Певица говорит, на ее ощущение и восприятие жизни очень сильно повлияло рождение младшего сына.

«Как только я решила, что у меня будет маленький сын, почувствовала себя красивой. Признаюсь честно, прежде я никогда не чувствовала себя красивой. Ведь раньше я подавляла себя, нагнетая ситуацию, ругала себя, что говорю и делаю все не так… Сейчас я стала такой, какая есть на самом деле. И когда ты излучаешь красоту изнутри, люди начинают ее замечать», — поделилась Ирина.

Звезда всегда пользовалась популярностью у мужчин, и она боготворила своих избранников. Дома Ирина была доброй, нежной и заботливой, готовила котлеты и борщи, во всем угождала и не боялась разрывать отношения. У Билык было пять мужей.

«Думаю, каждый новый человек, появляясь в моей жизни, был лучше предыдущего. А если вкратце, то это были мои любимые мужчины. Талантливые. Добрые. Щедрые. Красивые. Молодые. Заботливые. Но у них был один-единственный минус — в каждом из них чего-то не хватало… для моего счастья», — призналась Ирина.

На самом деле первым законным мужем, с которым певица официально оформила отношения и поставила штамп в паспорте стал российский стилист Аслан Ахмадов. Супруги воспитывают 4-летнего сына Табриза, которого родила суррогатная мать. Аслан живет на две страны — работает в России, при возможности прилетает к жене и ребенку.

Ранее третий муж Билык Дмитрий Дикусар рассказал, как болезненно переживал разрыв с певицей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ребенок в больнице

В Черновцах рассказали о самочувствии зараженных коронавирусом детей

Шон Бин с женой Эшли

Звезда «Игры престолов» и «Властелина колец» с женой напились и устроили дебош в самолете

Карантин в Киеве: в сети показали, что происходит на железнодорожном вокзале (видео)

Карантин в Киеве: в сети показали, что происходит на железнодорожном вокзале (видео)

Пациент в маске и врачи в защитных костюмах

Медики рассказали, как протекает вызванная коронавирусом болезнь — по дням

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер