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Украинский олимпийский чемпион впервые стал отцом (фото)
Олимпийский чемпион Игр в Пхенчхане-2018, знаменитый украинский фристайлист Александр Абраменко сообщил в Instagram о пополнении в своей семье. Накануне жена спортсмена — российская фристайлистка Александра Орлова — родила ему первенца.
«Теперь нас трое. Спасибо, люблю вас!», — написал 32-летний Александр Абраменко.
Как стало известно, малыш появился на свет 11 мая в 22:20 весом 2 950 граммов и ростом 49 сантиметров. Имя сыну новоиспеченные родители пока не выбрали.
Александр Абраменко с супругой Александрой
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Напомним, что пара познакомилась в 2014 году на состязаниях в Сочи, а в сентябре 2018-го Александр и Александра сыграли свадьбу в Киеве.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Абраменко взял паузу в выступлениях.
Фото Facebook, Instagram173
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!