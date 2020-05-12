Украинский олимпийский чемпион впервые стал отцом (фото)

Спорт

Олимпийский чемпион Игр в Пхенчхане-2018, знаменитый украинский фристайлист Александр Абраменко сообщил в Instagram о пополнении в своей семье. Накануне жена спортсмена — российская фристайлистка Александра Орлова — родила ему первенца.

«Теперь нас трое. Спасибо, люблю вас!», — написал 32-летний Александр Абраменко.

Как стало известно, малыш появился на свет 11 мая в 22:20 весом 2 950 граммов и ростом 49 сантиметров. Имя сыну новоиспеченные родители пока не выбрали.

Александр Абраменко с супругой Александрой

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Напомним, что пара познакомилась в 2014 году на состязаниях в Сочи, а в сентябре 2018-го Александр и Александра сыграли свадьбу в Киеве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Абраменко взял паузу в выступлениях.

Фото Facebook, Instagram

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