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Производители наркотиков устроили взрыв в квартире: фото и видео ЧП в Киеве
Утром во вторник, 12 мая, в Киеве прогремели два взрыва в одной из квартир в доме на улице Вышгородской, 24. Ранее в Харьковской области в доме взорвался газовый баллон — хозяина квартиры взрывом выбросило из окна.
Как сообщает «Киев Оперативный», один из местных жителей утверждал, что после взрыва на Вышгородской из дома выскочили шесть человек и скрылись на автомобиле. Люди утверждают, что в квартире уже достаточно длительное время занимались изготовлением наркотиков.
Вскоре после взрыва автомобиль, в котором находились двое мужчин, вернулся обратно к дому, где их и задержали полицейские. Одного из них увезли медики — он серьезно пострадал во время взрыва.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре в результате взрыва в многоэтажке пострадали мужчина и женщина — их увезли медики. Очевидцы не исключали, что причиной ЧП стал взрыв петард, которые хотели поджечь в большом количестве в одном месте.239
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!