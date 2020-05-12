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Происшествия

Производители наркотиков устроили взрыв в квартире: фото и видео ЧП в Киеве

12:15 12 мая 2020
Полицейские и пожарные
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Утром во вторник, 12 мая, в Киеве прогремели два взрыва в одной из квартир в доме на улице Вышгородской, 24. Ранее в Харьковской области в доме взорвался газовый баллон — хозяина квартиры взрывом выбросило из окна.

Как сообщает «Киев Оперативный», один из местных жителей утверждал, что после взрыва на Вышгородской из дома выскочили шесть человек и скрылись на автомобиле. Люди утверждают, что в квартире уже достаточно длительное время занимались изготовлением наркотиков.

Вскоре после взрыва автомобиль, в котором находились двое мужчин, вернулся обратно к дому, где их и задержали полицейские. Одного из них увезли медики — он серьезно пострадал во время взрыва.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре в результате взрыва в многоэтажке пострадали мужчина и женщина — их увезли медики. Очевидцы не исключали, что причиной ЧП стал взрыв петард, которые хотели поджечь в большом количестве в одном месте.

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Производители наркотиков устроили взрыв в квартире: фото и видео ЧП в Киеве

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