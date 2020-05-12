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20 ударов ножом в голову: стали известны новые детали убийства 13-летней девочки под Харьковом
Продолжается следствие по делу о зверском убийстве 13-летней девочки под Харьковом. Установлены новые жуткие подробности преступления. Об этом сообщает ТСН.
В опубликованных в Едином реестре судебных решений материалах следствия говорится, что жительница поселка Подворки Татьяна П. «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» нанесла девочке не менее 20 ударов ножом.
В материалах следствия также утверждается, что от полученных ранений девочка скончалась на месте, а подозреваемая отделила ножом ее голову от тела и положила в полимерный пакет. Затем направилась в сторону Харькова, где была задержана.
Ранее сообщалось, что выяснилась информация о сложных отношениях, которые были между членами семьи убитой 13-летней девочки.
Фото: скриншот видео Анна Юрченко / Facebook217
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