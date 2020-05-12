Коснется каждого: Данилюк предупредил о последствиях дефолта для Украины

Деньги

Страна, которая объявляет дефолт, надолго лишается доверия международных партнеров. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал бывший министр финансов Александр Данилюк.

«Попробую объяснить простыми и понятными словами, что такое дефолт. Это банкротство страны, а значит, и каждого гражданина. К сожалению, за десятки лет из Украины была выкачана куча денег. Денег в стране нет. Чтобы Украина развивалась, чтобы развивать инфраструктуру, необходимо будет привлекать инвестиции. В том числе и одалживать средства, без этого экономика не поднимется. Но государству-банкроту никто их не даст. Тогда какое будущее нас ожидает?» — сказал Александр Данилюк.

По его словам, Украина уже фактически пережила дефолт — в 2015 году, когда реструктуризировала свои долги. Однако тогда Украине симпатизировали многие страны, и было понимание, что необходимо помочь

«А сейчас дефолт может произойти просто потому, что Коломойский одержит верх. В таком случае как можно доверять стране, которой руководят олигархи? Из этой ямы мы будем выходить уже не два года, а в лучшем случае лет пять-шесть», — считает Данилюк.

Ранее сообщалось, как на ситуацию в Украине повлияет получение кредита МВФ.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

232

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter