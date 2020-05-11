Если начать печатать деньги, Украина рискует вернуться в 1990-е, — Александр Данилюк

Украина

Сегодня, когда на планете бушует пандемия и начался глобальный экономический кризис, украинской власти надлежало бы действовать грамотно, эффективно и даже дерзко, генерировать креативные идеи и реализовать их. Но этого, увы, нет и близко. Если называть вещи своими именами, налицо имитация кипучей деятельности. Руководство страны с самым серьезным видом совершает какие-то лихорадочные телодвижения, изображает озабоченность и заверяет, что все под контролем, а на самом деле оно растеряно и плохо понимает, что делать завтра, не говоря о какой-то перспективе. Чем опасны некоторые шаги власть предержащих, что им нельзя делать ни в коем случае, а что следовало бы предпринять незамедлительно — об этом «ФАКТЫ» поговорили с бывшим заместителем главы Администрации президента Порошенко, экс-министром финансов, советником по международной политике и экономике кандидата в президенты Зеленского, экс-секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком.

«Пандемия и экономический кризис стали определенной сывороткой правды для лидеров стран»

— Александр, пандемия застала человечество врасплох. Однако, если другие государства смогли как-то мобилизоваться, украинская власть отреагировала на этот вызов с изрядным запозданием. Как выразился известный политолог Ермолаев, могли много чего сделать, пока коронавирус не добрался до нас, но профукали два месяца. Да и теперь, невзирая на заверения, что на Банковой разработали планы А, В, С на все случаи, в это слабо верится. На ваш взгляд, мы готовы к худшему развитию событий? Каким может быть самый негативный сценарий? По прогнозам экспертов, грядет вторая волна экономического кризиса, и удар будет намного серьезнее. Чего нам ждать? К чему готовиться?

- То есть вы исходите из принципа «думай о лучшем, но готовься к худшему»? К сожалению, история часто подтверждает правильность этого подхода. Действительно, с таким масштабным кризисом мир за последние десятки лет сталкивается впервые, поэтому пока мало кто понимает, какими будут последствия.

Что касается возможного наихудшего сценария, я посмотрел бы на это с разных сторон. Абсолютными для нас являются здоровье наших граждан, это даже не обсуждается, и состояние экономики.

Теперь об относительном. Сейчас власть каждого государства, и Украины в том числе, проходит некий тест на адекватность. В недавнем разговоре с друзьями-американцами я рассказал о своем ощущении: пандемия и экономический кризис стали определенной сывороткой правды для лидеров стран. Неважно, что они говорят (а публичная риторика может кардинально меняться в течение нескольких дней), главное, что их действия четко «выдают» их способность или неспособность работать в современных условиях с их огромными вызовами и рисками. Это касается не только Украины.

Произойти может следующее. Европа уже понемногу ослабляет карантин. Потому очень не хотелось бы, чтобы сложилось так — в других странах жизнь потихонечку начнет нормализироваться, а мы продолжим сидеть в этой яме. Это будет бить не только по нашей экономике, но и подрывать доверие к Украине: как с вами можно иметь дело, если вы такие слабые и не способны справиться… Власти такую перспективу нужно тоже держать в голове.

Давайте о хлебе насущном. Уже очевидно, что карантин крайне негативно отразится на экономике. Последний прогноз правительства: падение ВВП Украины на 4,8% и ускорение инфляции до 6,7%. Неприятно, конечно, но очень хотелось бы, чтобы показатели были не хуже — а риск этого огромный.

Экономика может упасть и более чем на 10%. Это зависит от того, насколько эффективно и дисциплинированно государство (а это функция государства) борется с коронавирусом. То есть если страну по какой-то причине раньше времени или неправильным образом начнут выводить из карантина, вирус может ударить еще раз, причем с большей силой, и необходимо будет опять вводить ограничения. Новый виток пандемии — новые жертвы. А каждый дополнительный день карантина — это колоссальные убытки для государства и, в первую очередь, для граждан.

Очень важно уметь оценивать не показатели каждого этапа, а комплексно всего периода борьбы с коронавирусом. Длительные непродуманные ограничения без обеспечения дисциплины их соблюдения и повторяющиеся вспышки могут обойтись гораздо дороже.

Теперь о вариантах развития ситуации. В обновленном бюджете предусмотрен дефицит около 300 миллиардов гривен. Эту сумму необходимо где-то одолжить. Есть два доступных механизма. Первый — получить международную поддержку (мы ее получаем в валюте — что способствует укреплению гривни). Второй — напечатать деньги и с помощью не очень хитрых манипуляций профинансировать ими потребности бюджета.

Включение печатного станка у очень многих украинцев вызовет дежавю. Люди помнят, как в один январский день 1991 года советский «Сбербанк» заморозил все вклады населения — многие потеряли все, что заработали тяжелым трудом. На мой взгляд, самое худшее — это возвращение в 1990-е. Это сумасшедшая инфляция, когда люди получали десятки тысяч и на эти деньги ничего не могли купить, это тотальная безработица, причем без шансов найти новую работу, это задержка зарплат и пенсий, это выдача зарплат продукцией.

Мне очень врезалось в память, как в тот период я однажды проезжал через одну железнодорожную станцию. Проснулся ночью и увидел, как по перрону бегают какие-то пушистые звери. Ощущение — словно попал в дурдом. Дело в том, что в этом городе завод по производству мягких игрушек выдавал людям зарплату этими изделиями. Людям нужно было их продать. Что им оставалось делать?

— Не хочется даже вспоминать тот ужас. Ко всем прочим «радостям» еще и криминалитет ведь поднимется.

— Сразу же. И веерные отключения электроэнергии. Словом, весь набор. Мы все это уже проходили. Поэтому каждый вменяемый человек хотел бы, чтобы это не повторилось.

— Избежать этого реально?

- Реально. Во-первых, нужно как можно быстрее получить международную поддержку от МВФ, Мирового банка и т. д. На этом этапе у государства просто нет других вариантов. Именно для таких тяжелых ситуаций эти организации и были созданы. Сейчас около 100 стран обратились к ним за поддержкой. Среди них и относительно благополучные до последнего времени. Я заявляю совершенно откровенно и обоснованно — денег в казне нет. А сокращение затрат на медицину и социальные статьи сейчас просто невозможно. И каждую гривну в бюджете, включая международную помощь, необходимо использовать максимально эффективно.

— Мы эту помощь как всегда проедим.

- Слово «проедать» обычно применяется в случае, когда государство направляет деньги на выплаты бюджетникам и на пенсии, а не на развитие экономики. И даже тут этот кризис ломает стереотипы. Это тот самый случай, когда часть денег должна быть направлена на поддержание спроса.

С чем сейчас сталкивается малый и средний бизнес? Им очень сложно и дорого будет возобновить работу, поскольку потребуются серьезные затраты: необходимо придерживаться всех правил дезинфекции, а костюмы, маски, санитайзеры и прочее стоят денег, еще надо как-то доставлять сотрудников, пока транспорт не ходит. Вдобавок к этому упал спрос на услуги. 60 процентов граждан уже истратили свои накопления. Остальные, у которых осталось еще что-то, не будут особо торопиться тратить, так как нет уверенности в завтрашнем дне. И даже если убрать все карантинные ограничения, спрос будет сдерживаться низкой покупательной способностью украинцев. Соответственно, это будет тормозить развитие экономики.

Именно поэтому в настоящее время страны Запада инвестируют средства в поддержку спроса. Например, тем, кто потерял работу, государство компенсирует до 80 процентов зарплаты во время карантина. Там прекрасно понимают: если экономика войдет в пике, вывести ее будет очень сложно и дорого.

Мы, к сожалению, сейчас этого не делаем, так как нет ресурса. К тому же у нас идут политические игрища: нужна помощь МВФ — не нужна, кто важнее — Коломойский и другие олигархи или МВФ. Наши граждане стали заложниками этих политических игр и часто некомпетентности власти и непонимания сложности ситуации и того, что необходимо делать.

«Коломойский уже один раз поставил страну на грань финансовой катастрофы»

— Коломойский со товарищи рассказывают, что «дефолт — это ничего страшного» и вообще сплошная польза. К каким тектоническим сдвигам на самом деле может привести дефолт?

— Я поставил бы вопрос иначе: а что такого сделал Коломойский для страны, чтобы его слушать и соглашаться с его доводами?

В 2016 году я, будучи министром финансов (Данилюк занимал эту должность с апреля 2016 года по июнь 2018-го. — Авт.), провел национализацию «ПриватБанка». Тогда мы спасли сбережения миллионов вкладчиков и предотвратили колоссальный финансовый кризис. Банкротство этого самого большого банка страны коснулось бы каждого украинца, а не только его вкладчиков. Мог получиться эффект ядерного взрыва.

Так что сейчас задавать тон в рассуждениях на тему дефолта следует точно не Коломойскому, он уже один раз поставил страну на грань финансовой катастрофы. Его позиция понятна. Он ведь не только людям объясняет «пользу дефолта» (и его канал «1+1» помогает доносить эту идею). Его основная задача — убедить тех, кто у власти, что ничего страшного не произойдет.

Попробую объяснить простыми и понятными словами, что такое дефолт. Это банкротство страны, а значит, и каждого гражданина. К сожалению, за десятки лет из Украины была выкачана куча денег. Денег в стране нет. Чтобы Украина развивалась, чтобы развивать инфраструктуру, необходимо будет привлекать инвестиции. В том числе и одалживать средства, без этого экономика не поднимется. Но государству-банкроту никто их не даст. Тогда какое будущее нас ожидает?

К тому же — самое главное! — на восстановление своей репутации Украине потребуются годы. Приведу пример. В 2015 году Украина реструктуризировала свои долги. На языке финансистов это был тоже дефолт. Тот дефолт был вызван войной. У нас тогда было много симпатиков за рубежом, которые понимали эту проблему и то, что нам необходимо помочь. Я как министр финансов смог вернуть доверие к нашей стране только в сентябре 2017-го, то есть через два года. Это потребовало колоссальных усилий.

А сейчас дефолт может произойти просто потому, что Коломойский одержит верх. В таком случае как можно доверять стране, которой руководят олигархи? Из этой ямы мы будем выходить уже не два года, а в лучшем случае лет пять-шесть.

Вторую часть интервью с Александром Данилюком читайте в ближайшее время.

Ранее заместитель председателя бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от партии «Слуга народа» Александр Трухин в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил о том, что власть действует профессионально, банкротства Украины не будет, а после кредита от МВФ инвесторы сами выстроятся к нам в очередь.



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