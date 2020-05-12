Деньги

Серьезный риск для финсектора: в экспертном сообществе раскритиковали проект запуска банка в «Укрпочте»

В «Укрпочте» отчитались о завершении прошлого года с прибылью в 600 млн гривен, но при этом оператор получил бюджетные дотации на 500 млн гривен. Несмотря на финансовые трудности, руководство «Укрпочты» сообщило о планах осуществлять банковскую деятельность — такой проект подан на рассмотрение депутатов в парламент. В то же время эксперты высказались против его принятия и заявили, что он влечет за собой существенные риски для финансового сектора. Об этом говорится в материале «Апострофа».

Следует отметить, что, несмотря на спорные финансовые показатели, глава «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что часть его зарплаты (которая составляет 1,9 млн гривен в месяц) обусловлена финансовым прогрессом компании. Такое заявление эксперты оценивают скептически, ведь общеизвестно, что оператор дотировался из госбюджета с целью возмещения расходов на доставку пенсий.

«Государство позволяет „Укрпочте“ выполнять непрофильные функции, не связанные с почтовой деятельностью, компенсируя затраты из госбюджета», — заявил эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

Эксперт института GROWFORD Алексей Кущ назвал ключевой ошибку перенесения бизнес-подходов частного сектора в систему госпредприятий, которые оказывают социально значимые услуги: «Для государственной компании социальная ответственность должна быть приоритетом, то есть оценивать „Укрпочту“ по финансовым показателям не следует так же, как и регулировать по ним зарплату ее руководителя».

Алексей Кущ указывает, что повышение зарплат для руководства госкомпаний не способствовало увеличению числа претендентов на соответствующие должности: «Принцип переплаты нелогичен. Со стороны государства это выбрасывание денег на ветер».

Идеи о создании финансового учреждения на базе «Укрпочты» были реализованы в законопроекте Верховной Рады № 2788 «Относительно привлечения операторов почтовой связи к предоставлению финансовых услуг».

По мнению экспертов, этот проект выгоден для «Укрпочты»: в случае, если оператор получит лицензию, новое финучреждение может также рассчитывать на дотации из государственного бюджета.

Как отмечают эксперты, рисков добавляет еще и ситуация в финсекторе: доля государства в банковском секторе Украины уже превысила 50% и появление на рынке нового государственного банка ухудшит ситуацию.

«В случае с „Укрпочтой“ не хотелось бы, чтобы появился еще один мертвый груз, который нужно спасать, дотировать и т. п. », — считает Егор Киян.

Эксперт заявил, что «Укрпочте» следует научиться «жить без дотаций», чтобы рассчитывать на конкурентную работу на банковском рынке.

Алексей Кущ предложил объединить «Укрпочту» с «Ощадбанком». По его словам, их функции во многом дублируются, а киевские отделения порой находятся в одном здании.

Он предложил ввести ограничения на деятельность предложенной структуры: «Прием депозитов только от населения, кредитование населения — ипотечное».

Объединенная структура, по его мнению, должна выполнять функции банка, страховой компании и почты: «Обновленный банк можно было бы продать, частично или полностью. Такое объединение можно было запустить уже давно».

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