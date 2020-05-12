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Серьезный риск для финсектора: в экспертном сообществе раскритиковали проект запуска банка в «Укрпочте»
В «Укрпочте» отчитались о завершении прошлого года с прибылью в 600 млн гривен, но при этом оператор получил бюджетные дотации на 500 млн гривен. Несмотря на финансовые трудности, руководство «Укрпочты» сообщило о планах осуществлять банковскую деятельность — такой проект подан на рассмотрение депутатов в парламент. В то же время эксперты высказались против его принятия и заявили, что он влечет за собой существенные риски для финансового сектора. Об этом говорится в материале «Апострофа».
Следует отметить, что, несмотря на спорные финансовые показатели, глава «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что часть его зарплаты (которая составляет 1,9 млн гривен в месяц) обусловлена финансовым прогрессом компании. Такое заявление эксперты оценивают скептически, ведь общеизвестно, что оператор дотировался из госбюджета с целью возмещения расходов на доставку пенсий.
«Государство позволяет „Укрпочте“ выполнять непрофильные функции, не связанные с почтовой деятельностью, компенсируя затраты из госбюджета», — заявил эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.
Эксперт института GROWFORD Алексей Кущ назвал ключевой ошибку перенесения бизнес-подходов частного сектора в систему госпредприятий, которые оказывают социально значимые услуги: «Для государственной компании социальная ответственность должна быть приоритетом, то есть оценивать „Укрпочту“ по финансовым показателям не следует так же, как и регулировать по ним зарплату ее руководителя».
Алексей Кущ указывает, что повышение зарплат для руководства госкомпаний не способствовало увеличению числа претендентов на соответствующие должности: «Принцип переплаты нелогичен. Со стороны государства это выбрасывание денег на ветер».
Идеи о создании финансового учреждения на базе «Укрпочты» были реализованы в законопроекте Верховной Рады № 2788 «Относительно привлечения операторов почтовой связи к предоставлению финансовых услуг».
По мнению экспертов, этот проект выгоден для «Укрпочты»: в случае, если оператор получит лицензию, новое финучреждение может также рассчитывать на дотации из государственного бюджета.
Как отмечают эксперты, рисков добавляет еще и ситуация в финсекторе: доля государства в банковском секторе Украины уже превысила 50% и появление на рынке нового государственного банка ухудшит ситуацию.
«В случае с „Укрпочтой“ не хотелось бы, чтобы появился еще один мертвый груз, который нужно спасать, дотировать
Эксперт заявил, что «Укрпочте» следует научиться «жить без дотаций», чтобы рассчитывать на конкурентную работу на банковском рынке.
Алексей Кущ предложил объединить «Укрпочту» с «Ощадбанком». По его словам, их функции во многом дублируются, а киевские отделения порой находятся в одном здании.
Он предложил ввести ограничения на деятельность предложенной структуры: «Прием депозитов только от населения, кредитование населения — ипотечное».
Объединенная структура, по его мнению, должна выполнять функции банка, страховой компании и почты: «Обновленный банк можно было бы продать, частично или полностью. Такое объединение можно было запустить уже давно».76
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