26.75 / 27.02 28.73 / 29.19
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Общество Красного Креста Украины при поддержке фундации Coca-Cola помогает медучреждениям бороться с COVID-19

17:17 12 мая 2020
Общество Красного Креста Украины при поддержке фундации Coca-Cola помогает медицинским учреждениям бороться с COVID-19
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

COVID-19 вызвал огромное беспокойство во всем мире, и Украина не стала исключением. Отсутствие необходимых ресурсов и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских работников в учреждениях здравоохранения является насущной проблемой во многих регионах Украины. По этой причине неправительственные организации, волонтеры и гуманитарные организации помогают больницам и медицинским работникам в борьбе с коронавирусом.

Поскольку количество инфицированных увеличивается, волонтеры и работники Красного Креста Украины при поддержке партнеров делают все возможное, чтобы помочь уязвимым категориям населения, врачам и медицинскому персоналу по всей стране.

В это сложное время для системы здравоохранения Украины ОККУ работает при поддержке гранта фонда Coca-Cola. Этот грант является благотворительной программой компании для оперативного решения проблем, связанных с пандемией COVID-19 в стране.

«Мы очень обеспокоены вспышкой коронавируса по всему миру. С помощью фундации Coca-Cola мы поддерживаем Общество Красного Креста Украины (ОККУ. — Авт.) и их усилия по обеспечению поставки медицинского оборудования в Украине. Будучи давним партнером Красного Креста, мы гордимся тем, что помогаем в организации оказания помощи уязвимым слоям населения», — отметила Хелен Смит Прайс, президент фонда Coca-Cola.

Для борьбы с COVID-19 шесть ключевых больниц по всей Украине будут оборудованы жизненно важным оборудованием: это 3 аппарата для искусственной вентиляции легких, 12 мониторов состояния пациента, 5 анализаторов электролитов и газов крови, 1 анализатор крови / pH / электролитов / метаболитов и 1 биохимический автоматический анализатор метаболического профиля IVD, стационарный.

«Важно поддержать наши больницы, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19, дополнительным жизненно необходимым оборудованием, — отмечает Максим Доценко, заместитель Генерального директора Национального комитета Общества Красного Креста Украины. — Наша основная цель — сохранить жизнь людей, и мы очень ценим тот факт, что делаем это вместе с нашим стратегическим партнером».

Напомним, частный сектор и неправительственные организации работают вместе в направлении противодействия пандемии и предоставляют важную помощь для обеспечения здоровья и безопасности людей.

«Мы надеемся, что совместные усилия ОККУ и других международных организаций в борьбе с пандемией подарят людям надежду. Положительные изменения возможны только тогда, когда все работают вместе и движутся к одной цели — и в этом мы едины», — отметили в пресс-службе фундации Coca-Cola.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Белли Муджинга

От коронавируса умерла сотрудница железнодорожной кассы, на которую плюнул больной пассажир

задержание вымогателей

Под Киевом похитили бизнесмена и требовали 400 тысяч долларов выкупа: бандитов задержали аж в Одессе (фото)

Подозреваемая

20 ударов ножом в голову: стали известны новые детали убийства 13-летней девочки под Харьковом

Pizza Veterano

Выставляйте адекватную цену: создатель Pizza Veterano взорвал сеть обращением к арендодателям

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер