Украина

COVID-19 вызвал огромное беспокойство во всем мире, и Украина не стала исключением. Отсутствие необходимых ресурсов и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских работников в учреждениях здравоохранения является насущной проблемой во многих регионах Украины. По этой причине неправительственные организации, волонтеры и гуманитарные организации помогают больницам и медицинским работникам в борьбе с коронавирусом.

Поскольку количество инфицированных увеличивается, волонтеры и работники Красного Креста Украины при поддержке партнеров делают все возможное, чтобы помочь уязвимым категориям населения, врачам и медицинскому персоналу по всей стране.

В это сложное время для системы здравоохранения Украины ОККУ работает при поддержке гранта фонда Coca-Cola. Этот грант является благотворительной программой компании для оперативного решения проблем, связанных с пандемией COVID-19 в стране.

«Мы очень обеспокоены вспышкой коронавируса по всему миру. С помощью фундации Coca-Cola мы поддерживаем Общество Красного Креста Украины (ОККУ. — Авт.) и их усилия по обеспечению поставки медицинского оборудования в Украине. Будучи давним партнером Красного Креста, мы гордимся тем, что помогаем в организации оказания помощи уязвимым слоям населения», — отметила Хелен Смит Прайс, президент фонда Coca-Cola.

Для борьбы с COVID-19 шесть ключевых больниц по всей Украине будут оборудованы жизненно важным оборудованием: это 3 аппарата для искусственной вентиляции легких, 12 мониторов состояния пациента, 5 анализаторов электролитов и газов крови, 1 анализатор крови / pH / электролитов / метаболитов и 1 биохимический автоматический анализатор метаболического профиля IVD, стационарный.

«Важно поддержать наши больницы, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19, дополнительным жизненно необходимым оборудованием, — отмечает Максим Доценко, заместитель Генерального директора Национального комитета Общества Красного Креста Украины. — Наша основная цель — сохранить жизнь людей, и мы очень ценим тот факт, что делаем это вместе с нашим стратегическим партнером».

Напомним, частный сектор и неправительственные организации работают вместе в направлении противодействия пандемии и предоставляют важную помощь для обеспечения здоровья и безопасности людей.

«Мы надеемся, что совместные усилия ОККУ и других международных организаций в борьбе с пандемией подарят людям надежду. Положительные изменения возможны только тогда, когда все работают вместе и движутся к одной цели — и в этом мы едины», — отметили в пресс-службе фундации Coca-Cola.

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