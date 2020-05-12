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«Восхитительная женщина»: Тина Кароль завела сеть пикантными фото
Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно восхитила чувственным пением с Даном Баланом в спальне, порадовала поклонников пикантными фото.
На снимках, опубликованных в Instagram певица демонстрирует обнаженную спину.
«Такая сильно красивая», «Восхитительная женщина», «Кошка», «Очень красивая», «Вот это красота», «Невероятно красиво», «Ослепила красотой», — пишут комментаторы.
А еще всех заинтересовало, почему Тина Кароль и Дан Балан опубликовали фото почти одновременно.
«Вместе с Даном фотки подбирали, палитесь, ребята, ахахах», «Вместе комментарии читаете», «Тиночка, а как же общая фоточка с Даником? Мы ждём», — веселятся поклонники, которые не сомневаются, что певцы живут вместе.
Кстати, Дан под своим фото говорит о любви.
Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Тина Кароль рассказала о главном мужчине в своей жизни.13
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