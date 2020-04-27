Шоу-бизнес

Тина Кароль и Дан Балан в спальне певицы чувственно спели о любви (видео)

После финала вокального шоу «Голос країни-10», победителем которого стал Роман Сасанчин, в сети обсуждают роман коллег по проекту — Тины Кароль и Дана Балана. Им давно приписывают романтичные отношения. Долгое время звезды только лишь подливали масла в огонь слухов, уходя от прямых ответов об отношениях.

В финале шоу артисты сделали откровенное признание, свои чувства они выразили в нежной авторской песне Дана Балана «Помнишь». Видео записали в спальне Тины. Дан играет на гитаре, Тина — фортепиано. Они поют о любви, нежно смотрят друг на друга.

Романтичное видео набрало уже почти 800 тысяч просмотров. В комментариях поклонники пишут, что так сыграть чувства невозможно. Они считают, что этот дуэт — признание артистов в любви.

Кстати, Потап и Настя Каменских очень долго скрывали свой роман, только в день свадьбы шоумен опубликовал клип «Константа» с признанием в любви и официально подтвердил отношения.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Тина Кароль рассказывала, какие отношения на самом деле связывают ее с Даном Баланом.

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