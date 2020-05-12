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Украина

В Украину эвакуировали 600 граждан, которые не могли вернуться домой

17:51 12 мая 2020
Аэропорт
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В аэропорт «Борисполь» прибыли четыре рейса, на которых вернулись почти 600 граждан Украины. Ранее домой вывезли 300 украинцев из Армении и ОАЭ.

Как сообщает Госпогранслужба, ее сотрудники оформили четыре пассажирских чартерных и специальных авиарейса, которые прибыли из Баку, Рима, Лондона и Тель-Авива.

Все пассажиры прошли температурный скрининг. Ни один из вернувшихся из других стран не жаловался на плохое самочувствие и не имел повышенной температуры.

Самоизоляцию пассажиры пройдут с помощью установленного на смартфоны приложения «Дій вдома» на платформе «ДІЯ».

Ранее в МИДе назвали города для эвакуации граждан Украины, которые не могут выехать из других государств в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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