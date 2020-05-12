26.75 / 27.02 28.73 / 29.19
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе BMW на переходе сбил женщину с ребенком

19:06 12 мая 2020
в Одессе машина сбила женщину с ребенком
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 12 мая, в Приморском районе Одессы произошло серьезное ДТП. В 15:30 на улице Сегедской, в районе курортного Большого Фонтана, водитель на BMW X5 сбил женщину с ребенком в коляске. По словам очевидцев, женщина переходила проезжую часть возле знака «пешеходный переход», но в нескольких метрах от самой «зебры». (Напомним, недавно в Черновцах пьяный водитель насмерть сбил женщину, после чего поджег свою машину.)

«На автобусной остановке „Шестая поликлиника“ остановилась маршрутка, и женщина с коляской решила обойти ее спереди. В этот момент по второму ряду двигался автомобиль BMW X5, водитель которого не увидел выходившую из-за автобуса женщину», — рассказали очевидцы.

Потерпевших забрала скорая помощь и доставила в больницу. Женщина была в бессознательном состоянии.

В управлении патрульной полиции подтвердили факт ДТП, уточнив, что это произошло у дома № 16 на улице Сегедской. По предварительной информации, водитель BMW совершил наезд на пешеходном переходе на бабушку и ее внучку.

Кроме того, в полиции утверждают, что госпитализированная девочка передвигалась своим ходом, а не была в коляске.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем ДТП, которое произошло в самом центре Одессы, на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской: автомобиль Daewoo Sens сбил женщину с ребенком.

А в Киеве недавно женщина с ребенком, переходившие дорогу по «зебре», оказались под колесами такси. ДТП произошло в Днепровском районе.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пункт пропуска

Россияне готовят подлую провокацию на Донбассе: в сети раскрыли сценарий

люди отдыхают на курорте

Когда люди смогут встречаться компаниями и ездить в отпуск: исследующие COVID-19 ученые дали прогноз

дтп

В Киеве на авто во время движения с высотки упала арматура: шокирующее видео с места ЧП

Татьяна Руденко

Зеленский назначил пресс-секретаря «Квартала» на высокую должность

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер