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В Одессе BMW на переходе сбил женщину с ребенком
Во вторник, 12 мая, в Приморском районе Одессы произошло серьезное ДТП. В 15:30 на улице Сегедской, в районе курортного Большого Фонтана, водитель на BMW X5 сбил женщину с ребенком в коляске. По словам очевидцев, женщина переходила проезжую часть возле знака «пешеходный переход», но в нескольких метрах от самой «зебры». (Напомним, недавно в Черновцах пьяный водитель насмерть сбил женщину, после чего поджег свою машину.)
«На автобусной остановке „Шестая поликлиника“ остановилась маршрутка, и женщина с коляской решила обойти ее спереди. В этот момент по второму ряду двигался автомобиль BMW X5, водитель которого не увидел выходившую из-за автобуса женщину», — рассказали очевидцы.
Потерпевших забрала скорая помощь и доставила в больницу. Женщина была в бессознательном состоянии.
В управлении патрульной полиции подтвердили факт ДТП, уточнив, что это произошло у дома № 16 на улице Сегедской. По предварительной информации, водитель BMW совершил наезд на пешеходном переходе на бабушку и ее внучку.
Кроме того, в полиции утверждают, что госпитализированная девочка передвигалась своим ходом, а не была в коляске.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем ДТП, которое произошло в самом центре Одессы, на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской: автомобиль Daewoo Sens сбил женщину с ребенком.
А в Киеве недавно женщина с ребенком, переходившие дорогу по «зебре», оказались под колесами такси. ДТП произошло в Днепровском районе.42
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