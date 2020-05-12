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Польшу и Беларусь засыпало снегом: впечатляющие фото и видео
Холодный атмосферный фронт с северо-западной части Европы принес снегопады в Польшу и Беларусь. Украина также ночью может почувствовать отголоски холодного фронта — в северных, западных и некоторых центральных областях возможны заморозки.
В Польше снегопады начались еще во второй половине дня 11 мая.
Наблюдали майский снег на Мазурских озерах в северо-восточной части страны.
Снегом занесло поля с взошедшим рапсом.
В Беларуси из-за снегопадов сегодняшний день назвали «12 маября». Возвращение зимы наблюдали в Минске и Минской области, из-за резкого похолодания был объявлен «оранжевый» уровень опасности.
В ближайшие дни снегопада не ожидается, но возможен дождь и сильный ветер.
Напомним, синоптик прогнозирует, что влияние атмосферного фронта будет чувствоваться ночью 12 мая, но уже на следующие сутки антициклон прогонит осадки, будет преобладать сухая, прохладная погода.
Фото Zbyszeka630422/Twitter, Mazurscy Łowcy Burz/Facebook, belteanews/Facebook370
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