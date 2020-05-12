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Шоу-бизнес

Дочь Снежаны Егоровой в третий раз стала мамой

21:16 12 мая 2020
Стася Ровинская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Актриса Стася Ровинская, старшая дочь телеведущей Снежаны Егоровой, в третий раз стала мамой. Радостным событием в соцсетях поделилась Егорова, а ее сразу же поздравила Ольга Сумская, которая сама недавно во второй раз стала бабушкой.

«У нас сегодня появилась Эмма», — сообщила Егорова. «Божечки, наконец-то! Ураааааа! Снежуся, дорогая, поздравляю с внученькой! Люблю, обнимаю!!!» — написала Сумская.

Егорова

Поздравила Егорову и Джамала, которая сама скоро родит второго ребенка.

Егорова

Кстати, недавно Стася трогательно писала, как сыновья ждут сестричку. «Не передать, как они ее ждут, здороваются, желают спокойной ночи, строят планы… даже переехали в одну комнату, что бы у неё была отдельная», — делилась гордая мать.

Егорова

Напомним, ранее актриса «Женского квартала» и певица Вера Кекелия родила первенца.

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