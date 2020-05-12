Украина

Нардеп обвинил ГПУ в блокировании дела против депутата Приходько о хищении двух миллиардов из Аграрного фонда

Дарницкий районный суд Киева в понедельник, 12 мая, не смог провести судебное заседание по уголовному производству против депутата Верховной Рады Бориса Приходько о хищении более 2 млрд гривен из Аграрного фонда. Судебное заседание не состоялось из-за уже второй с начала года смены прокурора в деле, что фактически приводит к затягиванию рассмотрения дела. Об этом сообщил нардеп Антон Поляков в своем телеграмм-канале.

«Сегодняшний суд над государственным преступником Борисом Приходько, укравшем миллиарды у Украины, не состоялся. А не состоялся по причине ходатайства со стороны обвинения в лице ГПУ… Как оказалось, в Генпрокуратуре „случайно“ расформировали отдел, в который входил прокурор по гособвинению по делу 753/11 924/18 — хищение 2,069 млрд гривен с Аграрного фонда. Теперь, дело, скорее всего, передадут другому прокурору. А тот в свою очередь запросит у суда время на ознакомление с делом», — написал Поляков.

Политик отметил, что с начала года Генпрокуратура уже второй раз проводит «операцию с расформированием отдела и сменой прокуроров по этому делу». Первый раз был при генпрокуроре Рябошапке, второй сейчас — когда структуру возглавляет Ирина Венедиктова и которая с трибуны парламента «обещала посадки топ-чиновников и коррупционеров».

«С такими успехами Венедиктовой, сбор подписей уже за ее отставку просто неизбежен», — считает Поляков.

Парламентарий также считает, что подобными решениями генпрокуратура ставит крест на предвыборных обещаниях президента Владимира Зеленского привлечь к уголовной ответственности преступников во власти.

Напомним, в феврале 2014 года, за несколько дней до капитуляции режима Януковича, руководство Аграрного фонда разместило чуть более 2 млрд гривен на депозитных счетах «Брокбизнесбанка». По информации СМИ, он в то время якобы принадлежал приближенному к «Семье» бизнесмену Сергею Курченко. Через несколько недель после этого в банк ввели временную администрацию.

Тогда в собственности Аграрного фонда были только облигации. Сначала был организован их выкуп «Брокбизнесбанком» за счет полученного от Нацбанка рефинансирования. А дальше Аграрный фонд, вопреки уставу и без разрешения Минагрополитики, разместил эти средства на депозитном счете банка.

По информации СМИ, полученные 2 миллиарда должностные лица «Брокизнесбанка» якобы потратили на погашение фиктивных долгов банка.

Напомним, Генеральная прокуратура по упомянутым фактам возбудила уголовное производство по факту совершения по предварительному сговору группой лиц под руководством Сергея Курченко противоправного завладения имуществом ОАО «Аграрный фонд» на сумму более 2 млрд грн.

Одним из фигурантом этого дела является Борис Приходько, который в то время занимал должность заместителя главы НБУ. Вскоре он был задержан. Сначала суд арестовал его, определив залог в размере 200 млн гривен. Позже Приходько оказался на свободе. Летом 2015 года генпрокуратура передала обвинительное заключение в части Приходько в суд. Рассмотрение дела продолжается до этого времени.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Борис Приходько был задержан и находился в СИЗО.





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