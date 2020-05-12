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Происшествия

Сказал, что у него граната: на Львовщине мужчина угрожает взорвать ресторан

23:05 12 мая 2020
Угрожает взорвать гранату
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Во Львовской области, которая отказалась смягчать карантин, намечается ЧП с возможными печальными последствиями: в городе Винники, находящемся рядом с областным центром, в ресторан вошел мужчина, заявивший, что у него с собой граната, и что он собирается ее взорвать.

Об этом сообщили областном отделении Нацполиции.

«Сегодня, 12 мая, около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что гранату и может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли», — сообщили в полиции.

На месте работают эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

Дорогу возле ресторана перекрыли, автомобили и пешеходов не пропускают.

Правоохранители во главе с начальником полиции Львовщины проводят переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году в центре Одессы мужчина угрожал взорвать мост Коцебу, который располагается в самом в центре города. Еще более «громким» стало дело с «киевским подрывником», который заявлял о намерении снести взрывчакой Мост метро.

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Угрожает взорвать гранату

Сказал, что у него граната: на Львовщине мужчина угрожает взорвать ресторан

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