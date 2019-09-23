В центре Одессы неизвестный угрожает взорвать мост, движение перекрыто

Происшествия

В понедельник, 23 сентября, в 11:20, одесским правоохранителям поступило сообщение об угрозе взрыва моста Коцебу, который располагается в самом в центре города. Напомним, на днях мужчина угрожал взорвать Мост метро в Киеве.

«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, кинологи, спасатели и взрывотехники», — сообщили в полиции.

Движение автотранспорта и пешеходов по мосту полностью перекрыто, в центральной части города наблюдается серьезный транспортный затор.

Данный мост — одна из достопримечательностей города — построен в 1892 году над Деволановским спуском, вдоль улицы Бунина. Архитектор — Семен Ландесман, инженер — Эдмонд Гаррис. Назван мост в честь новороссийского генерал-губернатора (с 1862 по 1874 год) Павла Евгеньевича Коцебу.

Любопытно, что это сооружение нередко называют «родным братом Эйфелевой башни. Дело в том, что детали для моста Коцебу изготовляли во Франции. Инженер Эдмонд Гаррис заказал их на той же фирме — Societe des ponts et travaux en fer, — где создавались элементы всемирно известной башни.

Немногие знают, что мост Коцебу запечатлен, в частности, в фильме 1979 года «Приключения Электроника». Так, эпизод, в котором у Сергея Сыроежкина ломается мопед, снят именно на мосту Коцебу.

В 1985 году мост был признан памятником архитектуры.

Ранее «ФАКТЫ» показали видео обезвреживания «террориста», угрожавшего взорвать Мост метро в Киеве.

«ФАКТЫ» также сообщали, что Министерство по делам ветеранов пообещало содействие в защите интересов как Алексея Белько, грозившего взорвать Мост метро в Киеве, так и любого участника войны с Россией, отстаивая их права на уважение и справедливое рассмотрение дел.

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