"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые в жизни станет папой

Мир

Сделавшийся популярным благодаря своим экстравагантным поступкам 52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный по прозвищу «Танцующий миллионер», поделился с подписчиками радостным событием.

В своем Instagram-аккаунте веселый предприниматель сообщил, что впервые примерит на себя роль отца благодаря тому, что его девушка — 27-летняя Шэрон — подарит возлюбленному малыша.

«Очень рад объявить, что мы с Шэрон ждем ребенка», — сообщил он в Международный день матери.

Как известно, Фонсека и Вакки вместе с 2017 года, они танцуют в паре. До романа с ней Вакки снимал танцевальные ролики со своей предыдущей девушкой — моделью Джорджией Габриэле.

Уже известно, что у Шэрон и Джанлуки родится сын, который станет его первым ребенком.

Некоторые поклонники уверены, что у бизнесмена также есть 18-летняя дочь Джинерва от предыдущих отношений. Но дело в том, что девушка всего лишь подписывает снимки с Джанлукой как «совместные фото с отцом», но лишь по той причине, что знает миллионера с детства. Своих же родных детей у Вакки пока еще нет. Ранее он бравировал этим фактом, говоря, что еще не нашел ту женщину, которая сможет стать достойной матерью для его наследников. Теперь, похоже, ситуация должна измениться.

Состояние Джанлуки Вакки, по сведениям западной прессы, составляет больше 400 миллионов долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известность итальянскому бизнесмену принесли его зажигательные ролики, в которых он танцует со стройными красотками. В 2018 году миллионер присоединился к международному флешмобу и станцевал под трек рэпера Дрейка «In my feelings» возле своего дома в ярком женском облачении. Для этого он выбрал туфли на высоких каблуках и черный женский купальник. На голове чудака красовалась яркая шляпка.

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