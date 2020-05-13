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Весила 105 кило: девушка рассказала, как ей удалось со второй попытки избавиться от 23 кг лишнего веса

Несмотря на то, что иногда избавление от лишнего веса может обернуться трагедией в личной жизни, большинство тучных людей мечтают об этом, поэтому в случае успеха своего начинания охотно делятся с «товарищами по несчастью» секретами.

Одна из них — жительница Индии Дикша Сингхи, которая в 23 года весила 105 килограммов.

В комментарии TheTimes of India она решилась рассказать о том, что помогло ей сбросить 23 килограмма за 18 месяцев, пишет «Лента.ру».

По словам девушки, она неоднократно пыталась похудеть, но никогда не прикладывала для этого особых усилий, и решилась на то, чтобы изменить свой образ жизни лишь после того, как избыточный вес начал превращаться в серьезную проблему.

Последней каплей стал отпуск, во время которого ее не пустили кататься на параплане, потому что она была слишком тяжелой.

Сингхи стала регулярно заниматься фитнесом, старалась больше ходить, следила за режимом сна и отказалась от нездоровой пищи. «Сбросить первые килограммы было легко, — рассказывает она. — Но потом я вышла на плато и перестала видеть изменения. Я начала сдаваться и испортила все достигнутое». Ей пришлось начинать похудение снова.

Вторая попытка оказалась удачнее, потому что теперь она знала секрет: нужно быть стойкой и не сдаваться, несмотря ни на что.

Теперь Сингхи тренируется по 45 минут в день пять или шесть дней в неделю и придерживается новой диеты. Утром девушка готовит кашу или блины из нутовой муки, днем ест зелень с индийским лавашем чапати, а вечером сытно обедает, предпочитая блюда с высоким содержанием белка и овощи. Она старается избегать сахара, однако регулярно балует себя мороженым.

По ее словам, чтобы добиться успеха, необходимо поддерживать позитивный настрой.

«Я стараюсь избегать людей, которые постоянно хотят его испортить, даже тех, кто говорит: „Пропусти сегодня тренировку, поешь что-нибудь, ничего не случится“», — утверждает она.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что студентке из Индии удалось за 10 месяцев сбросить 21 килограмм. «Хотя упражнения очень важны, чтобы сбросить вес и поддерживать физическую форму, достичь цели без силы воли и целеустремленности невозможно», — считает она.

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