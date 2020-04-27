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Когда в 11 лет родители Холли Болтон из Эссекса (Великобритания) отправили ее на приём к диетологу, весы в кабинете врача показали впечатляющий результат — 114 килограмм. Тогда же девушка заявила, что хотела бы похудеть без навязчивых диет, на что доктор ответил, что без операции это ей вряд ли удастся.

Из-за стресса девочка начала есть больше, но потом всё же решила взять ситуацию в свои руки. Чтобы добиться лучших результатов, она присоединилась к группе для похудения и не прогадала. Сейчас, в свои 18, красотка весит 63 кило, пишет Daily Star.

«В 12 мне сказали, что я не смогу сбросить вес без хирургического вмешательства, что довольно сложно было осознать в таком молодом возрасте. Это происходило в то же время, когда в школе меня постоянно травили, что тоже было слишком тяжело для меня. Я не могла представить, как мне худеть. Несмотря на то что мне было всего 12 лет, я уже перепробовала кучу способов похудеть. Конечно, ни один не работал, потому что они были слишком строгими и я просто не могла их придерживаться», — рассказала девушка изданию.

Тогда Холли предложили специальную программу похудения для детей 11−15 лет, которая поощряла питаться фруктами, овощами и другими низкоэнергетическими продуктами питания. В течение следующих шести лет вес девочки постепенно снижался. Это происходило естественно и абсолютно безвредно для молодого организма. Сейчас Болтон говорит, что чувствует себя как никогда здоровой и радуется жизни.

«Раньше даже такие простые вещи вроде шопинга были просто ужасными для меня. У меня не было выбора — я просто покупала всё, что мне удастся найти по моему размеру. Сейчас я могу экспериментировать со стилями и обмениваться одеждой с друзьями», — говорит Холли.

Помимо пищевых привычек у девушки кардинально изменился стиль жизни. Она занимается спортом, ведь теперь наконец может без стеснения ходить в спортзал. Сбросив 50 килограмм, девушка уверена, что она способна на многое. Она доказала себе, что впереди её ждёт светлое будущее.

Девушка охотно дала согласие изданию на публикацию истории своего похудения, так как хочет, чтобы ее пример помог сотням других подростков и взрослых женщин, страдающих от лишнего веса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за ночь во сне можно сбросить до килограмма веса.

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