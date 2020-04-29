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Четыре секрета похудения: девушка рассказала, как сбросила 21 килограмм за 10 месяцев (фото)
Вопрос о том, как похудеть и расстаться с лишними килограммами, задает себе едва ли не каждая женщина не только в Украине, но и в далекой Индии.
И некоторым представительницам прекрасного пола это удается осуществить. Одна из них — 21-летняя студентка Самикша Наги, которой удалось за 10 месяцев сбросить 21 килограмм. Секретами своего феноменального успеха она поделилась с изданием Times of India.
«Было время, когда меня совершенно не волновали мои здоровье и вес, — утверждает она. — При весе 76,6 килограмм и росте 160 сантиметров я ела нездоровую пищу и не думала о последствиях. Килограмм прибавлялся за килограммом, я с трудом натягивала одежду и начала ощущать последствия нездорового образа жизни. Когда люди стали позволять себе непрошеные комментарии о моем весе, я подумала: «Довольно».
Девушка стала заниматься спортом и села на диету. «Самым важным изменением в моем образе жизни был отказ от больших порций еды, — говорит она. — Я поставила перед собой цель тщательно следить за размером порций и есть только приготовленное дома».
По ее словам, на завтрак она делает вареные яйца, омлеты, бутерброды с черным хлебом, кашу из далии или блины из нутовой муки. Ее полдник состоит из тарелки овощей, порции салата, одного или двух чапати (индийских лавашей) и йогурта. На обед студентка съедает тарелку дала (пряного супа-пюре из разваренных бобовых), чапати и овощи и заканчивает стаканом молока.
«После множества неудачных попыток я поняла, что есть четыре секрета похудения, — объясняет Наги. — Вот они: целеустремленность, сила воли, терпение и здоровая диета. Хотя упражнения очень важны, чтобы сбросить вес и поддерживать физическую форму, достичь цели без силы воли и целеустремленности невозможно».
Ранее сообщалось, что весивший больше двух центнеров геймер из английского города Джиллингем, графство Кент, похудел в два раза и стал инструктором по личностному росту. Он сбросил 32 килограмма благодаря здоровому питанию и упражнениям, а затем избавился от оставшегося лишнего веса после операции по желудочному шунтированию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, оказывается, за ночь во сне можно сбросить до килограмма веса.
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