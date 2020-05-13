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Украина

Украинские аэропорты в двух регионах попасли в число "рисковых": названа причина

5:35 13 мая 2020
Аэропорт Борисполь
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Международным авиаперевозчикам, которые намерены в ближайшее время возвратиться в Украину, не рекомендуют совершать рейсы в аэропорты, расположенные в Киевской и Черновицкой областях.

Такие рекомендации в связи с распространением COVID-19 опубликовало Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), пишет Укринформ.

По данным EASA, в Украине есть 2 региона с высоким риском распространения коронавирусной инфекции — это Киевская и Черновицкая области.

Все аэропорты, расположенные здесь, находятся в зоне риска, в том числе аэропорт «Борисполь», аэропорт Киев им. Сикорского («Жуляны»), а также аэропорт «Черновцы».

Как известно, первые два — это крупнейшие аэропорты Украины.

Обновленный перечень вступит в силу с 14 мая 2020 года.

Отмечается, что список рисковых для выполнения полетов публикуется с начала года. Украина появилась в нем впервые.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению чиновников Кабмина, полноценного авиасообщения с другими странами до конца лета, скорее всего, не будет. Поэтому и расстраиваться, вероятно, не стоит.

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Украинские аэропорты в двух регионах попасли в число "рисковых": названа причина

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