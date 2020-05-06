Возобновление авиасообщения: Кулеба озвучил прогноз

Украина

В связи с пандемией коронавируса и введенным карантином во многих странах мира Украина может восстановить летом только внутреннее авиасообщение, а полноценного международного, скорее всего, не будет. Об этом в эфире «Сніданку з 1+1» сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что восстановление международного авиасообщения зависит не только от Украины. И сейчас европейские страны, которые являются мощными туристическими направлениями, пытаются как-то урегулировать этот вопрос.

«Так, как было прежде, такого не будет точно», — сказал Кулеба, уточнив, что, по прогнозам специалистов, мир начнет оправляться от пандемии с сентября.

Напомним, 24 марта Кабмин в связи с эпидемией коронавируса запретил зарубежные туристические поездки украинцев. Карантин, введенный в Украине из-за вспышки COVID-19, продлен до 22 мая с рядом послаблений после 11 мая.

Но до 22 мая не будет работать метро, а также не возобновится автомобильное, железнодорожное и авиасообщение между городами и областями.

Между тем, в связи с ростом спроса на услуги украинских заробитчан за рубежом авиакомпании будут перевозить трудовых мигрантов. И в ближайшее время количество таких рейсов возрастет.

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