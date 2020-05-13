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Жара до +25 возвращается: синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни
После ночных заморозков в Украине погоду будет определять антициклон. Днем потеплеет, следующая ночь уже обойдется без морозов, а 14 мая ожидаются дожди и грозы.
13 мая днем на большей части страны потеплеет до 12−17°, на юге возможны 19° тепла. Холодно останется в Карпатах — там от семи до 12°. В горах и в Закарпатье возможен небольшой дождь. В отдельных районах на Левобережье порывы ветра до 20 м/с.
14 мая ночью уже обойдется без заморозков, ожидается 3−7° тепла. Днем в западных областях дожди, в северных и центральных регионах грозы, на востоке и юге — жарко, без осадков, до +25 градусов.
Напомним, в ночь с 11 на 12 мая и днем 12 мая атмосферный фронт из Европы привел к выпадению снега в Польше и Беларуси. В Украине капризы погоды ограничились резким похолоданием в ночь на 13 мая.
Как сообщали «ФАКТЫ», народные синоптики уже составили прогноз погоды на летние месяцы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»72
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