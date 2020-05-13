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Мир

США отказываются от российских аппаратов ИВЛ после смертельных пожаров в больницах

8:28 13 мая 2020
аппарат ивл
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После пожаров в российских больницах, вызванных возгоранием аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), в США изъяли из клиник медтехнику российского производства. Аппараты «Авента-М» от Уральского приборостроительного завода отправят на проверку.

В США уточнили, что российские аппараты ИВЛ не использовались в американских больницах, а стояли в резерве. В Штаты техника прибыла в начале апреля. Россия говорила о гуманитарном грузе, в США уточняли, что заплатили за российскую помощь.

Как сообщает Голос Америки, российские аппараты ИВЛ были направлены в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси — там на тот момент было зарегистрировано наибольшее число заболевших. Тем не менее, к моменту прибытия техники оказалось, что дополнительное оборудование уже не нужно.

Аппараты, выпущенные в Екатеринбурге, вернутся в распоряжение Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США.

Напомним, 12 мая в Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице из-за короткого замыкания и возгорания аппарата искусственной вентиляции легких. До этого 9 мая в Москве горел корпус больницы, где проходят лечение больные COVID-19. Там также винили в пожаре недавно установленный в больнице аппарат ИВЛ.

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