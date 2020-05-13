26.70 / 27.00 28.60 / 29.20
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

62-летняя кинозвезда восхитила фанатов естественной красотой, сделав селфи без макияжа (фото)

9:02 13 мая 2020
Мишель Пфайффер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

62-летняя голливудская актриса Мишель Пфайффер восхитила фанатов селфи без макияжа, которое она опубликовала у себя в Instagram. Поклонники пришли в восторг от естественной красоты кинозвезды, засыпав ее комплиментами. Пфайффер, которая сидит на карантине и не выходит из дома, задала в подписки к снимку вопрос, который сейчас волнует всех: «Это уже закончилось?», имея в виду пандемию коронавируса. На это большинство ее подписчиков ответили отрицательно.

Мишель, пик популярности которой пришелся на конец 1980-х и начало 1990-х годов, считалась одной из самых красивых и сексуальных женщин в мире.

В 1978 году она победила в конкурсе красоты «Мисс Орэндж» и в тот же год участвовала в конкурсе «Мисс Калифорния», заняв там шестое место. После этого началась ее карьера в кино. Она известна по фильмам «Леди-ястреб», «Иствикские ведьмы», «Опасные связи», «Бэтмен возвращается». Одна из ее последних ролей — в картине «Малифисента-2» или «Колдунья: Владычица тьмы», где Пфайффер играла вместе с Анджелиной Джоли.

Мишель в молодости

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайли Дженнер, шокировала фанатов, появившись на публике без макияжа.

12

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

больница

Коронавирус летом не отступит: врач-инфекционист озвучил прогноз

ремонт дороги

Лидеры картеля фальсифицировали данные о работниках и технику, поставив под угрозу «Большую стройку» Зеленского, — СМИ

роддом

«Потеряли» тело младенца: в Запорожской области медики попали в громкий скандал

Жук в глазу девочки

Из глаза шестилетней девочки, которую привезли в больницу с жалобами на боли, выпал огромный жук (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер