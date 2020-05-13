62-летняя кинозвезда восхитила фанатов естественной красотой, сделав селфи без макияжа (фото)

Шоу-бизнес

62-летняя голливудская актриса Мишель Пфайффер восхитила фанатов селфи без макияжа, которое она опубликовала у себя в Instagram. Поклонники пришли в восторг от естественной красоты кинозвезды, засыпав ее комплиментами. Пфайффер, которая сидит на карантине и не выходит из дома, задала в подписки к снимку вопрос, который сейчас волнует всех: «Это уже закончилось?», имея в виду пандемию коронавируса. На это большинство ее подписчиков ответили отрицательно.

Мишель, пик популярности которой пришелся на конец 1980-х и начало 1990-х годов, считалась одной из самых красивых и сексуальных женщин в мире.

В 1978 году она победила в конкурсе красоты «Мисс Орэндж» и в тот же год участвовала в конкурсе «Мисс Калифорния», заняв там шестое место. После этого началась ее карьера в кино. Она известна по фильмам «Леди-ястреб», «Иствикские ведьмы», «Опасные связи», «Бэтмен возвращается». Одна из ее последних ролей — в картине «Малифисента-2» или «Колдунья: Владычица тьмы», где Пфайффер играла вместе с Анджелиной Джоли.

Мишель в молодости

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайли Дженнер, шокировала фанатов, появившись на публике без макияжа.



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