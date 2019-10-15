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«Колдунья: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные (видео)

В украинский прокат выходят восемь новых фильмов. Один из них — «Холодная кровь» — с Жаном Рено в главной роли снят совместно отечественными и французскими кинематографистами. Премьерой недели можно смело назвать картину «Колдунья: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли. Поклонники творчества Вуди Аллена дождались-таки его новую работу — романтическую комедию «Дождливый день в Нью-Йорке». Для самых маленьких зрителей прокатчики приготовили китайский полнометражный мультфильм «Мишки Буни: Прыжок в прошлое». Любители комедийного жанра смогут посмотреть картины «Трава зеленее» и «Арахисовый сокол». Для тех, кто интересуется бодибилдингом, вероятно будет интересен фильм о родоначальниках культуризма Джо и Бене Уайдерах. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в прокат на прошлой неделе.

«Колдунья: Владычица тьмы»

(6+, США, Walt Disney, фэнтези)

Поклонники Анджелины Джоли ликуют по всему миру. Звезда Голливуда вернулась на большой экран в главной роли! И она снова играет колдунью Малефисенту (читайте в «ФАКТАХ» интервью с актрисой «Ошибок было много, но я готова повторить каждую из них, даже свои татуировки», — Анджелина Джоли). Напомним, первый фильм вышел в мировой прокат в 2014 году и собрал тогда 758,5 миллиона долларов при бюджете 263 миллиона долларов с учетом рекламной кампании. Иными словами, доход от картины почти в три раза превысил расходы на ее съемки, а это очень хороший показатель. Сколько Walt Disney потратил на вторую часть, пока хранится в секрете. Но в компании надеются, что кассовые сборы будут не хуже, чем пять лет назад.

У «Малефисенты» сменился режиссер. Если первый фильм снял дебютант Роберт Стромберг (известен как специалист по спецэффектам), то работу над сиквелом поручили норвежцу Йоахиму Реннингу. Он прославился совместными работами с Эспеном Сандбергом. Дуэтом они сняли «Кон-Тики», «Марко Поло» и «Пираты Карибского моря: Месть Салазара».

Роль принцессы Авроры снова исполнила Эль Фэннинг. Известная актриса Мишель Пфайффер сыграла королеву Ингрит. В фильме задействованы и другие популярные актеры — Чиветел Эджиофор («12 лет рабства»), Сэм Райли («Кодунья»), Имельда Стонтон («Приключения Паддингтона»).

Действие второй части разворачивается спустя пять лет в Топких Болотах. Спокойная жизнь Малефисенты заканчивается в тот самый день, когда Аврора соглашается выйти замуж за принца Филиппа. А все потому, что мать жениха королева Ингрит задумала использовать свадьбу сына для разделения мира людей и фей…

«Дождливый день в Нью-Йорке»

(16+, США, Amazon Studios, романтическая комедия, бюджет — 25 миллионов долларов)

Это 48-й фильм знаменитого американского режиссера Вуди Аллена. Картина была полностью готова к прокату в 2017 году, однако руководство Amazon Studios приняло решение отложить выпуск ленты на экран из-за секс-скандала, в центре которого оказался Аллен. Напомним, бывшая жена режиссера Миа Фэрроу в очередной раз обвинила его в растлении несовершеннолетних. Произошло это во время максимального подъема движения Me Too, возникшего из-за громкой истории влиятельного кинопродюсера Харви Вайнштейна. Amazon решила не рисковать. К тому же актеры, исполнившие в фильме главные роли, заявили, что больше никогда не будут сниматься у Аллена. Такие заявления сделали Тимоти Шаламе и Эль Фэннинг. Однако затем за Аллена не побоялись вступиться многие известные люди. Поддержал его и сын Мозес, который утверждает, что Миа Фэрроу выдумала эту грязную историю с растлением, потому что ненавидит Вуди.

Как бы там ни было, «Дождливый день в Нью-Йорке» выходит в мировой прокат. И интерес к фильму огромен. В нем также сыграли популярная певица Селена Гомес, известный актер Джуд Лоу («Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда»), Диего Луна («И твою маму тоже»), Лив Шрайбер («Солт»).

Сюжет фильма выдержан в привычном для Аллена стиле. Молодые влюбленные приезжают на уик-энд в Нью-Йорк (незнакомый для них город) и оказываются в водовороте совершенно невероятных событий, что становится проверкой их чувств на прочность.

«Мишки Буни: Прыжок в прошлое»

(0+, Китай, Fantawild Pictures, анимационный фильм для семейного просмотра)

Мишки Буни — мультипликационные герои, пользующиеся огромной популярностью в Китае. Сначала о них был снят анимационный сериал. Вышло более 200 эпизодов! Затем стали появляться полнометражные мультфильмы. «Прыжок в прошлое» — уже шестой по счету. Все они сняты мультипликатором Леоном Дингом. В этот раз он отправляет Буни в далекое прошлое — в гости к доисторическим племенам. И это оказывается захватывающим и веселым приключением.

«Мистер Олимпия»

(12+, США, Freestyle Releasing, драма)

Фильм снял американский режиссер Джордж Галло («Новый парень моей мамы»). Его заинтересовала история братьев Джо и Бена Уайдеров, которые вошли в историю как основатели конкурса «Мистер Олимпия», а также создатели Международной федерации бодибилдеров. Именно Уайдеры открыли Арнольда Шварценеггера и целый ряд других культуристов, которые потом стали знаменитыми. Джо и Бен занимались популяризацией культуризма среди женщин.

Роль Джо Уайдера исполнил Тайлер Хеклин («Пятьдесят оттенков свободы»). Его брата сыграл Анейрин Барнард («Дюнкерк»). Роль молодого Шварценеггера досталась австралийскому бодибилдеру Калуму фон Могеру, обладателю титула «Мистер Вселенная» 2015 года. Джо в старости сыграл известный американский актер Роберт Форстер, который скончался 11 октября в возрасте 78 лет. Премьера фильма состоялась месяц назад в Лас-Вегасе. «Мистер Олимпия» получил в основном негативные отзывы.

«Арахисовый сокол»

(12+, США, Roadside Attractions, комедия, бюджет — 6,2 миллиона долларов)

Это временами смешная, временами грустная история молодого человека, который страдает синдромом Дауна. Он мечтает стать рестлером и бежит из больницы. Судьба сводит его с еще одним беглецом — мошенником, пообещавшим помочь парню. Эта странная парочка путешествует по стране. Тем временем социальный работник пытается разыскать сбежавшего из больницы пациента…

Главные роли в картине исполнили Шайа Лабаф («Трансформеры»), Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого») и дебютант Зак Готтзаген. Сняли картину также дебютанты Тайлер Нильсон и Майкл Шварц. В США «Арахисовый сокол» вышел в прокат в начале августа и собрал 19,6 миллиона долларов.

«Трава зеленее»

(6+, США, IFC Films, комедия)

Фильм был представлен на крупнейшем в мире фестивале независимого кино Sundance в США в январе 2019 года.

В американском городке матери юных футболистов враждуют друг с другом, потому что их сыновья являются соперниками на поле. Сняли картину по собственному сценарию Жоселин де Боэр и Доун Люббе. Они же исполнили главные роли. «Трава зеленее» получила неплохие отзывы критиков. Теперь дело за тем, как комедию примут зрители.

«Холодная кровь»

(12+, Франция — Украина, MMD UA, триллер, бюджет — 2,8 миллиона долларов)

Отошедший от дел наемный убийца спокойно доживает свои дни в лесу на берегу озера. Однажды возле его дома оказывается раненая девушка, которой нужна помощь. Понимая, что это обязательно приведет к неприятностям, он все же спасает незнакомке жизнь…

Фильм снял французский режиссер Фредерик Петижан. Съемки велись в трех странах — Украине, Канаде и США. В нашей стране французы выбрали озеро Синевир. Также несколько эпизодов были сняты в Киеве — на Подоле и в метрополитене. Госкино Украины выделило на картину около миллиона долларов из бюджета. Главные роли исполнили знаменитый французский актер Жан Рено (напомним, он уже снимался в Киеве в фильме «Полина и тайна киностудии») и канадская актриса Сара Линд («Экзорцизм Молли Гартли»). В небольших эпизодах задействованы украинские актеры.

Критикам не понравилась игра Рено. Они обвинили актера в том, что он не лучшим образом повторил самого себя, только молодого. Имеется в виду культовый фильм Люка Бессона «Леон-киллер». Рено заявил, что не обращает внимания на подобные оценки. Также ходили слухи, что «Холодная кровь» станет последним фильмом в карьере Жана. На пресс-конференции в Киеве актер опроверг это. «Вы спрашиваете, что в моих ближайших планах? Отвечаю — сесть в самолет и немедленно отправиться на съемки новой картины!» — сказал Рено. Во Франции фильм вышел в прокат в мае и собрал почти миллион долларов.

«Добыча»

(16+, США, Universal Pictures, триллер, ужасы, бюджет — 3,8 миллиона долларов)

Фильм снял французский режиссер Франк Халфун («Ужас Амитивилля: Пробуждение»). Проблемного подростка в воспитательных целях отправляют на необитаемый остров, чтобы он некоторое время пожил там и проанализировал свое поведение. Однако старшеклассник вскоре понимает, что на острове он находится не один. Начинается жестокая борьба за выживание…

Главную роль исполнил молодой американский актер Логан Миллер («С любовью, Саймон»). Его партнершей стала норвежская актриса Кристин Фросет («Апостол»). Выход картины в украинский прокат планировался на июль, однако затем его перенесли на октябрь.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с популярным актером Хоакином Фениксом, сыгравшим главную роль в нашумевшем голливудском фильме «Джокер», который недавно вышел на экраны.

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