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Спорт

«Заражусь коронавирусом и кашляну на тебя»: легенда «Арсенала» стал жертвой расизма (фото)

9:43 13 мая 2020
Иан Райт
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Второй бомбардир в истории лондонского «Арсенала» англичанин Иан Райт подвергся расистским нападкам на своей странице в Twitter.

Легендарный футболист, завоевывавший Кубок кубков в 1995-м и становившийся чемпионом Англии в 1998-м, опубликовал сообщения от некоего Патрика О’Брайена, в которых тот называет Райта «долбаной обезьяной» и грозится, в случае заражения коронавирусом, покашлять в лицо экс-футболисту.

«Понимаю, что мне не нужно обращать внимания, но такие сообщения все еще очень сильно задевают меня. И это ребенок! „Долбаная обезьяна, черномазый“… Этот ребенок может отправлять мне такое и даже ни о чем не беспокоиться», — написал Райт в Twitter.

Пресс-служба «Арсенала» отреагировала на сообщения своего бомбардира. «Расизму нет места в футболе, как и в обществе в целом. Мы не потерпим проявления расизма в любой форме и гордимся культурным разнообразием в нашей семье. Всегда будем поддерживать тебя, Иан Райт», — говорится в заявлении. Также Иана поддержали в комментариях и многие болельщики, призывая не обращать внимания на «дегенератов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американского боксера Девина Хэйни обвинили в расизме после высказываний о Ломаченко.

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