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«Заражусь коронавирусом и кашляну на тебя»: легенда «Арсенала» стал жертвой расизма (фото)
Второй бомбардир в истории лондонского «Арсенала» англичанин Иан Райт подвергся расистским нападкам на своей странице в Twitter.
Легендарный футболист, завоевывавший Кубок кубков в 1995-м и становившийся чемпионом Англии в 1998-м, опубликовал сообщения от некоего Патрика О’Брайена, в которых тот называет Райта «долбаной обезьяной» и грозится, в случае заражения коронавирусом, покашлять в лицо экс-футболисту.
«Понимаю, что мне не нужно обращать внимания, но такие сообщения все еще очень сильно задевают меня. И это ребенок! „Долбаная обезьяна, черномазый“… Этот ребенок может отправлять мне такое и даже ни о чем не беспокоиться», — написал Райт в Twitter.
I know I'm not meant to look at them but these messages still hit me so hard man. This is a child!!! «You are a fucking monkey», «Cunt coon monkey nigger». Direct message to me from Patrick O'Brien on IG. This kid as a direct line into me & is able to send this without any worry. pic.twitter.com/6noGvmkb4u— Ian Wright (@IanWright0) May 11, 2020
Пресс-служба «Арсенала» отреагировала на сообщения своего бомбардира. «Расизму нет места в футболе, как и в обществе в целом. Мы не потерпим проявления расизма в любой форме и гордимся культурным разнообразием в нашей семье. Всегда будем поддерживать тебя, Иан Райт», — говорится в заявлении. Также Иана поддержали в комментариях и многие болельщики, призывая не обращать внимания на «дегенератов».
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