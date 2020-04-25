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Американского боксера обвинили в расизме после высказываний о Ломаченко: пришлось извиняться
Непобедимый американский боксер Девин Хэйни (24 победы, 15 из них — нокаутом), выступающий в легкой весовой категории, попал в неприятную историю. В интервью 78sportstv спортсмен на вопрос об украинце Василии Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) ответил, что «никогда не проиграет белому парню», после чего был обвинен в расизме. В итоге, американцу пришлось идти на попятную.
«Я не хотел никого расстроить. Все мои знакомые знают, что я не расист и не имел в виду ничего плохого. Я получаю много гневных и безумных сообщений, мне угрожают смертью и все такое. Но вы же знаете, что я не делал это преднамеренно. Я всего лишь хочу драться с лучшими. Мы даем столько интервью, а люди вырывают высказывания из контекста и полностью меняют их суть. Но я не подразумевал ничего такого», — приводит извинения Девина сайт Boxing News 24.
Отметим, что оба боксера владеют чемпионскими поясами по версии Всемирного боксерского совета (WBC): у нашего соотечественника франчайзинговый титул (им может стать только элитный боксер, играющий важную роль в боксе), а у американца — «в отпуске» (это означает, что у него есть возможность получить титульный поединок в любое время, если он захочет его провести).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Теофимо Лопес может отказаться от боя с Ломаченко, если поединок решат проводить без зрителей.
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