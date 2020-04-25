26.89 / 27.41 28.89 / 29.59
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Американского боксера обвинили в расизме после высказываний о Ломаченко: пришлось извиняться

8:06 25 апреля 2020 83
Дэвин Хейни
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Непобедимый американский боксер Девин Хэйни (24 победы, 15 из них — нокаутом), выступающий в легкой весовой категории, попал в неприятную историю. В интервью 78sportstv спортсмен на вопрос об украинце Василии Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) ответил, что «никогда не проиграет белому парню», после чего был обвинен в расизме. В итоге, американцу пришлось идти на попятную.

«Я не хотел никого расстроить. Все мои знакомые знают, что я не расист и не имел в виду ничего плохого. Я получаю много гневных и безумных сообщений, мне угрожают смертью и все такое. Но вы же знаете, что я не делал это преднамеренно. Я всего лишь хочу драться с лучшими. Мы даем столько интервью, а люди вырывают высказывания из контекста и полностью меняют их суть. Но я не подразумевал ничего такого», — приводит извинения Девина сайт Boxing News 24.

Отметим, что оба боксера владеют чемпионскими поясами по версии Всемирного боксерского совета (WBC): у нашего соотечественника франчайзинговый титул (им может стать только элитный боксер, играющий важную роль в боксе), а у американца — «в отпуске» (это означает, что у него есть возможность получить титульный поединок в любое время, если он захочет его провести).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Теофимо Лопес может отказаться от боя с Ломаченко, если поединок решат проводить без зрителей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День дочери

День дочери 2020: красивые поздравления и открытки

День дочери

День дочери 2020: душевные поздравления и яркие открытки

Люди в крупном магазине

«Или всем одинаково запретите работать, или дайте всем работать в одинаковых условиях»

арахамия

Консультации продолжаются: Арахамия рассказал о проблемах с назначением Саакашвили

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер