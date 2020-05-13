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«Слишком красивая» для обычной работы девушка получает 60 000 долларов в месяц, публикуя фото в сети
Жительница американского штата Флорида Стефани Вильягомес долгое время не могла найти себе подходящую работу. Как говорит 29-летняя Стефани, она несколько раз пыталась устроиться на место официантки, а также сотрудницы магазинов, торгующих марихуаной. Но каждый раз ей приходилось увольняться из-за своей «чрезмерной красоты».
Как рассказала американка журналистам издания Daily Star, коллеги-женщины завидовали ее внешности и вниманию, которую оказывали ей клиенты-мужчины, платившие ей большие чаевые. «Другие девушки-сотрудницы даже не разговаривали со мной», так они были злы на меня из-за того, что я всем нравилась", — вспоминает красотка. А на одном из ее рабочих мест даже возник конфликт с женой босса, приревновавшей супруга к чересчур сексуальной подчиненной.
Стефани пыталась одеваться поскромнее, в мешковатую одежду, не пользовалась макияжем — но все равно ее привлекательность давала себя знать.
Тогда остро нуждающаяся в деньгах Вильягомес, которая в одиночку воспитывает 11-летнюю дочь, решила круто изменить свою жизнь и теперь зарабатывает в интернете в среднем по 60 тысяч долларов ежемесячно. Она публикует свои соблазнительные снимки в соцсетях, а также на платформе OnlyFans, где ее подписчики платят взносы за возможность получать ее эксклюзивные снимки. Сервис OnlyFans популярен в индустрии развлечений для взрослых, а также в других областях — к примеру, в сфере фитнеса.
«Теперь я сама себе босс и сама устанавливаю правила», — говорит американка. Он может позволить себе путешествовать с дочкой, куда захочет. И уже накопила на покупку собственного дома. Стефани, у которой два миллиона поклонников, гордится своей работой и считает себя бизнес-леди. По ее словам, иногда она может зарабатывать 25 тысяч долларов за одни сутки.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что студентка начала выкладывать в сети свои голые фото и разбогатела.380
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«Слишком красивая» для обычной работы девушка получает 60 000 долларов в месяц, публикуя фото в сети
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!