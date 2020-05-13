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В сеть попало редкое фото молодой Нины Матвиенко
Редкое семейное фото опубликовала дочь легендарной Нины Матвиенко Тоня в соцсетях.
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«Я здесь такая — как Нина, а маме — как мне сейчас», — подписала она снимок. Антонине сейчас 39 лет, а ее дочери Нине — 4 годика.
«Ваша мама, с годами только красивее становится», «Вы с Ниночкой очень похожи, просто копия», «Фото — бомба», — пишут поклонники звездного семейства.
Еще комментаторы подчеркивают, что Тоня похожа на отца, а ее брат — на мать.
Кстати, старшая дочь Антонины Ульяна похожа на свою легендарную бабушку.
Напомним, что 10 мая в Украине отмечали День матери. Многие отечественные звезды делились старыми фото с мамами, а читатели отмечали удивительное семейное сходство.567
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…