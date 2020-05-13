В сеть попало редкое фото молодой Нины Матвиенко

Шоу-бизнес

Редкое семейное фото опубликовала дочь легендарной Нины Матвиенко Тоня в соцсетях.

«Я здесь такая — как Нина, а маме — как мне сейчас», — подписала она снимок. Антонине сейчас 39 лет, а ее дочери Нине — 4 годика.

«Ваша мама, с годами только красивее становится», «Вы с Ниночкой очень похожи, просто копия», «Фото — бомба», — пишут поклонники звездного семейства.

Еще комментаторы подчеркивают, что Тоня похожа на отца, а ее брат — на мать.

Кстати, старшая дочь Антонины Ульяна похожа на свою легендарную бабушку.

Напомним, что 10 мая в Украине отмечали День матери. Многие отечественные звезды делились старыми фото с мамами, а читатели отмечали удивительное семейное сходство.

567

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter