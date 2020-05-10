Украинские звезды поздравили матерей с праздником и поделились старыми фото

Шоу-бизнес

В Украине отмечают День матери. Отечественные звезды поздравили самых родных женщин и показали их фото.

«ФАКТЫ» предлагают вам посмотреть снимки и поразиться семейному сходству.

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Одной из первых поздравила мать Ирина Билык. Ведь у ее мамы еще один праздник. «В этот прекрасный праздник у моей мамы ещё и день рождения! Любите и цените своих матерей! С Днём матери поздравляю всех прекрасных мамочек», — написала певица.

Сергей Бабкин поздравил и мать, и тещу, а вот его жена Снежана — только маму.

Леся Никитюк похвасталась счастливыми моментами жизни с мамой.

А Оля Цибульская рассказала о юности.

Не забыла о празднике и Тоня Матвиенко, поздравив легендарную маму.

Антонина Паперная опубликовала фото со звездной матерью — Ольгой Сумской.

Джамала поделилась фото мамы и сына.

Андрей Бедняков поздравил и маму, и жену, и дочь — будущую мать. «Обнимите свою Маму. Если есть такая возможность», — написал он.

«Не знаю, кем я был в прошлой жизни, но в этой явно повезло! Спасибо тебе за все, моя дорогая Мама», — написал сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.

Эктор Хименес-Браво рассказал, как скучает.

Поздравила маму и ONUKA.

У матери Кристины Соловий два праздника.

Святослав Вакарчук умилил детским фото.

Екатерина Осадчая поздравила маму и бабушку.

А Оля Фреймут удивила мамой-красавицей.

Напомним, ранее мы публиковали красивые песни про маму.

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