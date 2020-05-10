26.77 / 27.02 28.81 / 29.19
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Украинские звезды поздравили матерей с праздником и поделились старыми фото

14:25 10 мая 2020
Матвиенко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Украине отмечают День матери. Отечественные звезды поздравили самых родных женщин и показали их фото.

«ФАКТЫ» предлагают вам посмотреть снимки и поразиться семейному сходству.

Читайте также: Поздравления с Днем матери и красивые открытки

Одной из первых поздравила мать Ирина Билык. Ведь у ее мамы еще один праздник. «В этот прекрасный праздник у моей мамы ещё и день рождения! Любите и цените своих матерей! С Днём матери поздравляю всех прекрасных мамочек», — написала певица.

Билык

Сергей Бабкин поздравил и мать, и тещу, а вот его жена Снежана — только маму.

Бабкин

Бабкина

Леся Никитюк похвасталась счастливыми моментами жизни с мамой.

Никитюк

А Оля Цибульская рассказала о юности.

Цибульская

Не забыла о празднике и Тоня Матвиенко, поздравив легендарную маму.

Матвиенко

Антонина Паперная опубликовала фото со звездной матерью — Ольгой Сумской.

Паперная

Джамала поделилась фото мамы и сына.

Джа

Андрей Бедняков поздравил и маму, и жену, и дочь — будущую мать. «Обнимите свою Маму. Если есть такая возможность», — написал он.

Бедняков

«Не знаю, кем я был в прошлой жизни, но в этой явно повезло! Спасибо тебе за все, моя дорогая Мама», — написал сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.

Ротару

Эктор Хименес-Браво рассказал, как скучает.

Эктор Хименес-Юраво

Поздравила маму и ONUKA.

ONUKA

У матери Кристины Соловий два праздника.

ONUKA

Святослав Вакарчук умилил детским фото.

Вакарчук

Екатерина Осадчая поздравила маму и бабушку.

Осадчая

А Оля Фреймут удивила мамой-красавицей.

ONUKA

Напомним, ранее мы публиковали красивые песни про маму.

234

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Бочкарева

«Наркотиков переела»: Бочкарева на танке взбесила россиян (фото)

На месте происшествия

На Виннитчине в жутком ДТП погибли военнослужащие: опубликованы фото

Пункт пропуска

Ограничение выезда украинцев за границу: в МИДе дали разъяснения

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер