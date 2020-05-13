Украина

На грани полного исчезновения: в сети показали свежие фото водохранилища в Крыму

Верховья Белогорского хранилища в аннексированном Крыму полностью высохли, а на Тайганском водохранилище из-за снижения уровня воды ранее появились острова.

Как сообщает «Крым.Реалии», верховья Белогорского водохранилища истощились еще в в начале осени 2019 года, а к маю высохли полностью.

Издание цитирует активиста движения «Свободный Крым» Решада Меметова, отмечающего, что в 2020 году урожай будет слабый: «Без дождей падает дебет даже таких мощных истоков, как Карасу-Баши, который питает Белогорское водохранилище. К тому же, сброс с водоема на нужды восточного Крыма сейчас значительно превосходит приток в него, поэтому водохранилище так сильно теряет свое наполнение».

Вот так сейчас выглядит Симферопольское водохранилище.

Издание также напоминает заявление «главы Крыма» Сергея Аксенова, который сказал, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя — Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах — достаточно для нужд города в течение 3,5 месяцев. Даже если не будут идти дожди.​

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото обмелевшего Партизанского водохранилища, из которого вода подается в Симферополь.

Фото с сайта https://ru.krymr.com.

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