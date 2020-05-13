Поджог синагоги в Херсоне: стали известны подробности поимки нацистов (фото, видео)

Происшествия

Полиция раскрыла подробности задержания поджигателей синагоги в Херсоне. Попытка поджога произошла в ночь на 20 апреля, в годовщину рождения Гитлера, которую современные нацисты используют для подобных акций. Момент преступления, совершенного двумя парнями, которые бросили «коктейли Молотова» под стену здания религиозной общины, зафиксировала видеокамера.

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник Херсонского областного главка полиции Александр Прокудин, идентифицировать злоумышленников сразу не удалось, поскольку видеозапись была низкого качества. Поэтому для раскрытия преступления пришлось пересмотреть многочасовые видеозаписи с камер, установленных на улицах города, проанализировать данные системы «Безопасный город». Так удалось отследить маршрут движения подозреваемых до и после совершения преступления.

Оперативники уголовного розыска установили, что злоумышленники встретились вечером 19 апреля вблизи моста через реку в микрорайоне «Корабел» и около полуночи отправились к синагоге. В одном из переулков спрятали рюкзаки со сменной одеждой. После неудачной попытки поджога вернулись к своему тайнику и переоделись. В дальнейшем разошлись в разные стороны. Все это также зафиксировали видеокамеры. Всего за время своей «операции» фигуранты прошли около 10 километров.

Полицейские патрули снабдили ориентировкой на подозреваемых. И 9 мая, в День Победы, полицейские вместе с работниками областного УСБУ засекли одного из молодых нацистов в парке Славы. При проверке выяснилось, что 18-летний житель микрорайона «Корабел» действительно причастен к совершению преступления. Позже задержали и его 19-летнего сообщника.

Выяснилось, что старший из них создал в одной из соцсетей антисемитскую группу, в которой познакомился с будущим сообщником и договорился о поджоге синагоги.

Оба фигуранта подозреваются в совершении преступления по статье «покушение на умышленное повреждение имущества путем поджога», а также рассматривается вопрос о подозрении по статье «повреждение религиозных сооружений». Поджигателям грозит до 10 лет тюрьмы. Полиция инициирует взятие обоих фигурантов под стражу на время следствия.

Между тем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Прикарпатье разгорелся скандал из-за требования полиции предоставить списки евреев и их адреса.





107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter