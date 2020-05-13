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Колумбиец ростом 72 сантиметра снова завоевал титул самого маленького человека в мире (фото, видео)
Эдвард Ниньо Эрнандес во второй раз официально признан самым низкорослым человеком в мире. Рост 34-летнего колумбийца, получившего в ходе торжественной церемонии сертификат Книги рекордов Гиннесса, составляет всего 72 сантиметра.
Как пишет издание The Sun, впервые он был удостоен звания самого маленького человека на планете в 2010 году (на тот момент его рост составлял 70 сантиметров, а вес — 10 килограммов). Однако вскоре этот титул у него отобрал житель Непала Хагендра Тапа Магар, рост которого составлял всего 66 сантиметров. Потом рекордсменом стал непалец Чандра Баадура Данг ростом 54 сантиметра. В 2015 году он умер, и титул вернулся к Хангедре, который, в свою очередь, скончался в январе 2020-го года. Таким образом рекорд снова принадлежит Эрнандесу.
«Я могу достичь всего, что хочу. Все возможно. Размер и рост не имеют значения! Я хочу, чтобы люди видели меня, каким я действительно есть — маленьким, но с большим сердцем», — говорит рекордсмен.
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