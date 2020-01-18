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Родился размером с палец: Дмитрий Комаров сообщил о смерти самого маленького человека на Земле
Известный телепутешественник Дмитрий Комаров рассказал о смерти героя одной из его программ — самого маленького человека на Земле Кахендра Тапа Магар.
«Очень больно и тяжело. Вчера в 3 часа дня по непальскому времени в госпитале города Покхара (Непал) умер наш друг, герой программы „Мир наизнанку“, самый маленький человек на планете, рекордсмен Гиннесса, Кахендра Тапа Магар. Ему было 27», — написал журналист в Instagram.
Дмитрий рассказал, что Хагендра Тапа Магар, по словам его родственников, родился «размером с палец». До ноября 2019 года Кахендра чувствовал себя хорошо.
Комаров пишет, что в октябре 2019 гид был у него в гостях с журналистами из Армении, Кахендра вдумчиво давал интервью, ничего не предвещало беду.
В начале декабря Кахендру положили в госпиталь с пневмонией, срочно нужны деньги.
«Я помог с лечением. 19 декабря мне передали, что состояние улучшилось и он идет на поправку. Врачи давали хорошие прогнозы», — отмечает ведущий.
17 января Кахендра умер. Причина — остановка сердца.
По словам врачей, пошло якобы стремительное ухудшение: пневмония, проблемы с печенью, потом сердце. Организм дал комплексный сбой и стал стремительно ослабевать.
Журналист вспоминает свою последнюю встречу с умершим, когда приезжал представитель Национального Реестра Рекордов и Кахендре вручили диплом.
«Это были счастливые, очень теплые, добрые дни. Не было ощущения, что я его больше не увижу. Я был уверен, что заеду в Непал и мы увидимся. Несмотря на сложную судьбу, парень не отчаивался, жил полноценно, насколько это возможно, был очень мудрым и главное — ну очень и очень человечным. Мы полюбили его, как и десятки миллионов телезрителей», — добавил журналист.
После смерти Кахендры, самым маленьким человеком на планете стал гражданин Колумбии Эдуард Ниньо Эрнандес, рост которого составляет 70,21 см.
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