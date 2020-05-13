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Спорт

Украинская теннисистка к юбилею записала песню о несчастной любви (видео)

14:30 13 мая 2020
Даяна Ястремская
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Вторая ракетка Украины одесситка Даяна Ястремская, располагающаяся на 25-й строчке мирового рейтинга WTA, осваивает новые «горизонты» на карантине, связанном с пандемией коронавируса, из-за которого все теннисные соревнования отменены.

Спортсменка, которая 15 мая отпразднует свое 20-летие, представила свой первый трек под названием «Тысячи меня». «Многомерность или тысячи меня. Иногда мы думаем, что никогда не перешагнем черту за которой туманная неизведанность. Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие, к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты. Когда-то мне казалось, что петь — это не про меня. А сегодня у меня праздник — рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня. Мечтайте и верьте в свои силы. Благодарю всех причастных за поддержку и профессионализм», — написала Даяна на своей странице в Instagram.

Отметим, что средства, собранные от продаж и прослушиваний песни, теннисистка направит в собственный благотворительный фонд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток за последнее десятилетие.

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