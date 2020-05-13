Происшествия

Фура раздавила легковушку: в страшной аварии под Ровно погибли отец и пятилетний сын (фото)

В среду, 13 мая, в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. За день до этого под Киевом столкнулись сразу три автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Ровенской области, авария произошла между селами Мирное и Тихое на автотрассе «Городище-Ровно-Староконстантинов». Правоохранители установили, что автомобиль «ВАЗ-2108» выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с грузовиком «DAF».

Водитель и пассажир легковушки — отец и пятилетний сын — погибли на месте. Водитель грузового авто не пострадал.

Из-за аварии движение транспорта на участке пока затруднено.

Ранее сообщалось, что в Одессе BMW X5 сбил женщину с ребенком в коляске — это произошло возле пешеходного перехода.

371

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter