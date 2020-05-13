- 14:55 Расчленил и сжег свою жертву: опасный преступник сбежал из-под домашнего ареста на Николаевщине
- 14:45 Туристический сезон-2020: какие курорты и когда откроются для иностранцев
- 14:43 Подписание "антиколомойского" закона заблокировали
- 14:33 Фура раздавила легковушку: в страшной аварии под Ровно погибли отец и пятилетний сын
- 14:30 Украинская теннисистка к юбилею записала песню о несчастной любви
- 14:16 Жара, грозы и заморозки: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 14:13 «Не в лучшем состоянии»: Павел Зибров переживает о своих любимцах
- 14:09 Авиасообщение с 22 мая не восстановят: украинцев призывают отказаться от покупок билетов на самолеты
- 13:51 Налоговые льготы для ФЛП продлили: что важно знать
- 13:49 Инфекционист объяснил, почему диарея при коронавирусе – хороший признак
- 13:46 Под Одессой во двор главе райсовета забросили «коктейль Молотова»
- 13:41 Еще не время: Шмыгаль рассказал, когда откроют детсады
Фура раздавила легковушку: в страшной аварии под Ровно погибли отец и пятилетний сын (фото)
В среду, 13 мая, в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. За день до этого под Киевом столкнулись сразу три автомобиля.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Ровенской области, авария произошла между селами Мирное и Тихое на автотрассе «Городище-Ровно-Староконстантинов». Правоохранители установили, что автомобиль «ВАЗ-2108» выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с грузовиком «DAF».
Водитель и пассажир легковушки — отец и пятилетний сын — погибли на месте. Водитель грузового авто не пострадал.
Из-за аварии движение транспорта на участке пока затруднено.
Ранее сообщалось, что в Одессе BMW X5 сбил женщину с ребенком в коляске — это произошло возле пешеходного перехода.371
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!