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Происшествия

Фургон в кустах: под Киевом столкнулись три автомобиля

4:25 12 мая 2020
Фургон в кустах
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на вторник, 12 мая, на практически пустынном Гостомельском шоссе, которое часто становится местом для ДТП, произошло столкновение трех легковых авто — Chevrolet, Fiat и «Жигули».

Корреспонденту нашего издания удалось выяснить на месте происшествия, что фургон Fiat направлялся в сторону Киева.

Вслед за ним в попутном направлении ехал Chevrolet.

Не доезжая примерно километра до КП полиции «Гостомель» Chevrolet на большой скорости догнал фургон, и тот после мощного «пинка» вылетел на встречную полосу, где по касательной задел «Жигули», а затем остановился в кустах.

В итоге невнимательность водителя Chevrolet влетит ему в копеечку, которые потребуются на ремонт.

Благо, водитель «Жигулей» смог увернуться от прямого удара, и для него все обошлось незначительными повреждениями.

К тому же у водителя Fiat повреждена нога. От госпитализации он отказался, но без лечения не обойтись, и неизвестно, кому придется оплачивать лечение.

И все это случилось в один миг — стоило только отвлечься от управления!

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник вечером, 11 мая, на Столичном шоссе (недалеко от Козина) произошло столкновение двух престижных внедорожников — Lexus и Range Rover, после которого одну из машин отбросило на 30 метров.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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