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Политика

Зеленский готовит отставку Ермака: названы имена возможных преемников

15:16 13 мая 2020
зеленский ермак
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В Офисе президента Владимира Зеленского может снова смениться руководитель. Спустя три месяца после замены Андрея Богдана Андреем Ермаком глава государства вновь в поиске соратников, которые помогли бы укрепить президентские рейтинги.

Бывший народный депутат Борислав Береза в своем Telegram-канале рассказал, что на должность главы Офиса Зеленского рассматриваются несколько кандидатур. Руководство Офисом может взять на себя нынешний заместитель главы ОП Сергей Трофимов. Кроме того, появилась идея доверить высокий пост Руслану Стефанчуку, нынешнему вице-спикеру Рады и главному идеологу партии «Слуга народа». Также в числе претендентов на пост главы ОП по-прежнему фигурирует депутат от фракции «СН» Юрий Аристов. Что касается Ермака, то, по прогнозам, он останется в президентской команде, но ему предложат полностью взять на себя работу на российском направлении.

Кадровые перестановки в Офисе президента могут не ограничиться сменой главы ОП. По информации источников «ФАКТОВ», Зеленский также может уволить одного из заместителей Ермака — Кирилла Тимошенко. В то же время сам Тимошенко о своей возможной отставке сказал, что будет комментировать этот вопрос лишь после появления президентского указа. «Если президент решит, что меня надо увольнять, он издаст указ и уволит меня. Комментировать слухи уже хватит», — заявил замглавы ОП сайту Obozrevatel.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в ближайшее время Зеленскому предстоит решать проблему серьезного спада экономики, и этот негатив вряд ли можно будет перебить громкими отставками.

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