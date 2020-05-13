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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова снова заболела: певица заговорила о коронавирусе

15:30 13 мая 2020
Татьяна Буланова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова, которая недавно лежала в больнице после инсульта, снова заболела.

По словам певицы, у нее простуда, но она очень боится коронавируса. Буланова кашляет и чувствует себя плохо. Из-за этого она даже перенесла онлайн-концерт.

«Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость — сделаю это», — рассказала певица журналистам.

Сейчас Буланова на самоизоляции в своем доме в Петербурге.

Ранее она жаловалась, что осталась без денег. По словам артистки, ей нечем даже кормить кота.

Напомним, что коронавирус не пощадил российских знаменитостей. Недавно врачи поставили на ноги Льва Лещенко и Надежду Бабкину, а накануне стало известно о госпитализации пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и его жены — Татьяны Навки.

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