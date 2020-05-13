- 15:56 Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам: что об этом известно
- 15:55 Скандал с утечкой данных украинцев: под подозрением МВД и Фискальная служба
- 15:51 Шмыгаля поставил в тупик вопрос об обещанных 500 тысячах новых рабочих мест
- 15:31 Нардепы провалили голосование за документ о победе над нацизмом и агрессии России
- 15:30 Татьяна Буланова снова заболела: певица заговорила о коронавирусе
- 15:25 У Зеленского намекнули, что он одним президентским сроком не ограничится
- 15:16 Зеленский готовит отставку Ермака: названы имена возможных преемников
- 15:09 Санкции в действии: Кадырова лишили страницы в Instagram
- 15:07 В 31 год скоропостижно умерла княжна Голицына — правнучка последнего императора Австрии
- 14:55 Расчленил и сжег свою жертву: опасный преступник сбежал из-под домашнего ареста на Николаевщине
- 14:45 Туристический сезон-2020: какие зарубежные курорты и когда откроются для иностранцев
- 14:43 Подписание "антиколомойского" закона заблокировали
Шмыгаля поставил в тупик вопрос об обещанных 500 тысячах новых рабочих мест (видео)
Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, анонсировавший после 22 мая переход на адаптивный карантин, затруднился ответить на вопрос о том, когда в стране будут созданы обещанные 500 тысяч рабочих мест.
Как сообщают «Буквы», Шмыгаль сказал: «К сожалению, даже не знаю, что вам ответить. Разве что переформулируйте свой вопрос». Однако пообещал, что программу презентуют на заседании Кабмина. «Есть четкое понимание, в каких отраслях и где будут созданы эти 500 тысяч рабочих мест… Они не будут созданы завтра за один день», — отметил премьер и добавил: «Часть из них уже создана, создается, часть будет создана через неделю, часть — через месяц…»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Денис Шмыгаль заявил, что вопрос о возобновлении работы детских садиков рассмотрят вместе с междугородным и пригородным транспортом.94
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?