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Украина

Шмыгаля поставил в тупик вопрос об обещанных 500 тысячах новых рабочих мест (видео)

15:51 13 мая 2020
Денис Шмыгаль
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, анонсировавший после 22 мая переход на адаптивный карантин, затруднился ответить на вопрос о том, когда в стране будут созданы обещанные 500 тысяч рабочих мест.

Как сообщают «Буквы», Шмыгаль сказал: «К сожалению, даже не знаю, что вам ответить. Разве что переформулируйте свой вопрос». Однако пообещал, что программу презентуют на заседании Кабмина. «Есть четкое понимание, в каких отраслях и где будут созданы эти 500 тысяч рабочих мест… Они не будут созданы завтра за один день», — отметил премьер и добавил: «Часть из них уже создана, создается, часть будет создана через неделю, часть — через месяц…»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Денис Шмыгаль заявил, что вопрос о возобновлении работы детских садиков рассмотрят вместе с междугородным и пригородным транспортом.

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