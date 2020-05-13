Украина

Еще не время: Шмыгаль рассказал, когда откроют детсады

Детские сады в Украине откроют не раньше, чем возобновится работа междугородного и пригородного транспорта. Об этом премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«О работе детских садов: у нас есть план поэтапного выхода из карантина, четко расписано, когда начнут работать дошкольные учебные заведения и как будет происходить ослабление карантинных условий. К сожалению, мы должны сейчас еще дотерпеть хотя бы еще несколько недель, может месяц, когда снизится количество заболевших и возрастет количество выздоровевших», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что вопрос по детским садам рассмотрят вместе с междугородным и пригородным транспортом.

Ранее сообщалось, что в Киеве потребовали запустить метро.

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