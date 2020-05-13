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После 22 мая Украина перейдет на адаптивный карантин
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный до 22 мая, будет продлен, и что страна перейдет на так называемый адаптивный карантин.
Выступая во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, глава Кабмина добавил, что на места передадут больше полномочий, чтобы региональные власти принимали решения в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Что же касается возобновления работы общественного транспорта, то, по словам Шмыгаля, Украине может себе это позволить лишь на третьем этапе ослабления карантиных мер. Тогда постепенно возобновят работу пригородного транспорта, а затем уже междугороднего и метро. На данном этапе этого не будут делать из-за опасений, что запуск транспорта приведет к новой вспышке заболеваемости.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ситуация в стране позволяет рассматривать очередные этапы смягчения ограничительных мер.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».221
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