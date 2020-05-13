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Спорт

Легендарный экс-футболист «Динамо» станет отцом в 70 лет (фото, видео)

16:27 13 мая 2020
Анатолий Коньков с женой
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Легендарный в прошлом футболист донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо», а также экс-тренер сборной Украины и экс-президент Федерации футбола страны Анатолий Коньков вскоре станет отцом.

70-летний экс-функционер с лета 2017-го женат на Марии, которая ровно вдвое моложе своего супруга. Радостной новостью девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Коньков женат на Марии с лета 2017-го

«Впервые в жизни у меня такой идеальный пресс», — написала Мария под видео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 89-летний экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун вновь станет отцом.

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