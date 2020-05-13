Шоу-бизнес

В сеть попали школьные фото Брэда Питта: он выглядит братом-близнецом своей дочери Шайло

В сеть попали школьные фотографии Брэда Питта. Как пишет издание Hello!, на снимках, которые опубликовал портал MyHeritage, будущий актер выглядит неузнаваемо. И является практически точной копией своей старшей биологической дочери Шайло, которая готовится 27 мая отпраздновать свое 14-летие.

Фанаты отметили в соцсетях, что Брэд и Шайло могли бы сойти за близнецов. Дочь 56-летнего Питта и Анджелины Джоли, как известно, предпочитает носить мужскую одежду и считать себя мальчиком.

Уильям Брэдли Питт посещал школу города Спрингфилд в штате Миссури. Он уже тогда проявлял недюжинные актерские способности. А также был отличным спортсменом — играл в составе школьных футбольной и баскетбольной команд, увлекался теннисом, плаванием и гольфом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли пожаловалась на дистанционное обучение детей.

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