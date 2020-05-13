26.66 / 26.93 28.69 / 29.13
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В сеть попали школьные фото Брэда Питта: он выглядит братом-близнецом своей дочери Шайло

16:44 13 мая 2020
Брэд Питт
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сеть попали школьные фотографии Брэда Питта. Как пишет издание Hello!, на снимках, которые опубликовал портал MyHeritage, будущий актер выглядит неузнаваемо. И является практически точной копией своей старшей биологической дочери Шайло, которая готовится 27 мая отпраздновать свое 14-летие.

Фанаты отметили в соцсетях, что Брэд и Шайло могли бы сойти за близнецов. Дочь 56-летнего Питта и Анджелины Джоли, как известно, предпочитает носить мужскую одежду и считать себя мальчиком.

Уильям Брэдли Питт посещал школу города Спрингфилд в штате Миссури. Он уже тогда проявлял недюжинные актерские способности. А также был отличным спортсменом — играл в составе школьных футбольной и баскетбольной команд, увлекался теннисом, плаванием и гольфом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли пожаловалась на дистанционное обучение детей.

391

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ольга Сумская

Угрожал топором: Сумская рассказала, как ушла от мужа с ребенком на руках (видео)

ДТП

Глава райадминистрации на Винниччине попал в страшную аварию в «проклятом» месте

Дорожные работы

У Шмыгаля придумали, куда пристроить сотни тысяч безработных

Потап и Настя Каменских

Потап: «Мы с Настей давно живем, как семья»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер