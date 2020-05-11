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Сюрприз от папы: Брэд Питт готовит праздничную программу ко дню рождения дочери Шайло

2:42 11 мая 2020
Брэд Питт и Шайло
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Проломивший недавно стену дома своей визажистки голливудский актер Брэд Питт всерьез озаботился поиском подарка для своей дочери Шайло, которая вскоре отметит свой 14-й день рождения.

Как известно, Шайло, ее братья и сёстры живут вместе с мамой, но Брэд Питт тоже имеет право видеть детей, напоминает Usmagazine.

Брэд рассчитывает, что свой 14-й день рождения Шайло отметит у него дома. Как рассказывают люди из близкого окружения Брэда Питта, актёр вовсю готовится к празднованию дня рождения наследницы, готовит для неё сюрприз в виде насыщенной праздничной программы.

По замыслу Питта, сначала Шайло отметит свой праздник в доме мамы, а потом придёт в гости к отцу. Также актёр рассчитывает, что на вечеринке будут присутствовать и другие дети Брэда Питта.

«Брэд планирует организовать много веселых и забавных вещей в своем особняке. Будет масса разных сюрпризов. Он был бы рад, если бы все дети пришли на вечеринку», — поделились знакомые актера.

Родители Питта тоже готовятся к этой вечеринке, хоть сами присутствовать на празднике не будут.

В то же время вечеринка может и вовсе сорваться, если Анджелина Джоли не пойдет навстречу бывшему мужу. В последнее время Джоли выступает за ограничение общения детей с их отцом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мама Шайло — Анджелина Джоли — пожаловалась на дистанционное обучение детей.

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