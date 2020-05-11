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Сюрприз от папы: Брэд Питт готовит праздничную программу ко дню рождения дочери Шайло
Проломивший недавно стену дома своей визажистки голливудский актер Брэд Питт всерьез озаботился поиском подарка для своей дочери Шайло, которая вскоре отметит свой 14-й день рождения.
Как известно, Шайло, ее братья и сёстры живут вместе с мамой, но Брэд Питт тоже имеет право видеть детей, напоминает Usmagazine.
Брэд рассчитывает, что свой 14-й день рождения Шайло отметит у него дома. Как рассказывают люди из близкого окружения Брэда Питта, актёр вовсю готовится к празднованию дня рождения наследницы, готовит для неё сюрприз в виде насыщенной праздничной программы.
По замыслу Питта, сначала Шайло отметит свой праздник в доме мамы, а потом придёт в гости к отцу. Также актёр рассчитывает, что на вечеринке будут присутствовать и другие дети Брэда Питта.
«Брэд планирует организовать много веселых и забавных вещей в своем особняке. Будет масса разных сюрпризов. Он был бы рад, если бы все дети пришли на вечеринку», — поделились знакомые актера.
Родители Питта тоже готовятся к этой вечеринке, хоть сами присутствовать на празднике не будут.
В то же время вечеринка может и вовсе сорваться, если Анджелина Джоли не пойдет навстречу бывшему мужу. В последнее время Джоли выступает за ограничение общения детей с их отцом.
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