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Анджелина Джоли пожаловалась на дистанционное обучение детей
Голливудская звезда Анджелина Джоли рассказала, как проводит время на карантине. В беседе с журналистами издания Time она сказала, что она и все шестеро ее детей сидят взаперти и с ними все хорошо. Актриса заявила, что одну из наибольших проблем сейчас, когда дети не ходят в школу, представляет собой трудности образования. И откровенно призналась, что дистанционное обучение создает больше сложностей для родителей, чем для самих детей. 44-летняя актриса также сказала, что самоизоляция может обострять случаи домашнего насилия. Но не имела при этом в виду собственную семью.
Джоли и ее бывший муж Брэд Питт (официально они все еще не до конца оформили развод, но супругами уже не считаются) договорились, что дети будут получать традиционное образование — в школе, а не дома. Ранее они по большей части вынуждены были пропускать занятия, так как мать возила их со собой по всему миру. Питт считал, что детям лучше будет осесть на одном месте — в Лос-Анджелесе. Джоли в конце концов согласилась. Однако планам актеров помешала пандемия, из-за которой учебные заведения закрыли.
Ранее Анджелина рассказывала, что она, опасаясь, что дети могут отстать от школьной программы, каждое утро рано будит 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних двойняшек Нокса и Вивьен, требуя, чтобы они садились за уроки. Старший сын Джоли, 18-летний Мэддокс, уже учится в университете. В настоящее время в его Университете Йонсе объявлен карантин — так что он вернулся из Южной Кореи в США. Уже практически взрослого Мэддокса заставлять учиться не нужно — он по собственной воле читает учебники, подтягивает свои знания корейского языка, а также учит русский язык.
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